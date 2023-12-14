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СК разбирается в проблеме мобилизованной из ДНР после жалобы Путину - РИА Новости, 14.12.2023
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15:39 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/sk-1915820322.html
СК разбирается в проблеме мобилизованной из ДНР после жалобы Путину
СК разбирается в проблеме мобилизованной из ДНР после жалобы Путину - РИА Новости, 14.12.2023
СК разбирается в проблеме мобилизованной из ДНР после жалобы Путину
Военные следователи подключились к решению проблемы мобилизованной военнослужащей из ДНР, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину на невозможность... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:39
2023-12-14T15:39
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
донецкая народная республика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Военные следователи подключились к решению проблемы мобилизованной военнослужащей из ДНР, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину на невозможность получения льгот ее родственниками, сообщили в пресс-службе СК РФ. В четверг во время большой ежегодной пресс-конференции Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, военнослужащая Юлия Берёза, добровольно мобилизованная в прошлом году в ДНР и зачисленная на службу в стрелковый полк, сообщила о невозможности применения полученных ею как участником СВО льгот к ее близкому родственнику, проживающему в другом субъекте. Аргумент - удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР. "Военными следственными органами СК России принимаются меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России Юлии Берёзы, которая является действующим военнослужащим... Сотрудники Главного военного следственного управления СК России свяжутся с Юлией Берёзой для уточнения информации и решения вопроса", - сказано в релизе.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия
донецкая народная республика
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россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, донецкая народная республика, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Главное военное следственное управление, Донецкая Народная Республика, Итоги года с Владимиром Путиным
СК разбирается в проблеме мобилизованной из ДНР после жалобы Путину

СК разбирается в проблеме мобилизованной из ДНР после жалобы Путину

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Военные следователи подключились к решению проблемы мобилизованной военнослужащей из ДНР, которая пожаловалась президенту Владимиру Путину на невозможность получения льгот ее родственниками, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В четверг во время большой ежегодной пресс-конференции Путина, которая в этом году совмещена с прямой линией, военнослужащая Юлия Берёза, добровольно мобилизованная в прошлом году в ДНР и зачисленная на службу в стрелковый полк, сообщила о невозможности применения полученных ею как участником СВО льгот к ее близкому родственнику, проживающему в другом субъекте. Аргумент - удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.
"Военными следственными органами СК России принимаются меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России Юлии Берёзы, которая является действующим военнослужащим... Сотрудники Главного военного следственного управления СК России свяжутся с Юлией Берёзой для уточнения информации и решения вопроса", - сказано в релизе.
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