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Перспективы развития рынка керамического сырья России обсудили в Москве

Перспективы развития рынка керамического сырья России обсудили в Москве - РИА Новости, 14.12.2023

Перспективы развития рынка керамического сырья России обсудили в Москве

Актуальные проблемы и перспективы развития рынка добычи и производства керамического сырья России обсудили на круглом столе в Москве. Организатором мероприятия... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T12:55

2023-12-14T12:55

2023-12-14T12:55

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 дек – пресс-служба ПАО "Симпреал". Актуальные проблемы и перспективы развития рынка добычи и производства керамического сырья России обсудили на круглом столе в Москве. Организатором мероприятия выступил ПАО "Симпреал" – один из ведущих производителей отрасли. Участие в дискуссии приняли представители Минпромторга России, Российского экспортного центра и Ассоциации производителей керамических материалов. Круглый стол по теме "Керамическое сырье в России: полтора года импортозамещения – итоги и перспективы" состоялся 13 декабря в Москве. Мероприятие прошло на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня". На круглом столе от компании "Симпреал" выступили руководитель отдела маркетинга и ВЭС Юлия Пиковская и представитель по связям с общественностью Дмитрий Шувалов. Спикеры представили результаты аналитического исследования. Итоговые данные позволяют оценить текущее состояние отрасли, ее основные тренды. Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка сегодня является производство каолинитового сырья. Его потребление в России за последние три года увеличилось более чем на 60%. По мнению экспертов, к концу 2023 года уровень потребления каолиновых глин в стране составит 5,1 миллиона тонн. Параллельно с увеличением потребности в сырье растут и объемы его производства, к концу года они также достигнут 5,1 миллиона тонн, что позволит полностью покрыть потребность производителей керамических изделий. "Ближайшие годы пройдут для рынка каолинитового сырья под флагом импортозамещения. Мы уверены: российским компаниям вполне под силу закрыть потребности производителей керамических изделий ценовых сегментов "эконом", "средний" и "премиум" в нужных объемах сырья. При этом качество продукции должно повышаться параллельно росту темпов производства. Появление новых качественных и доступных сортов сырья <…> обеспечит стабильный рост рынка и полностью нивелирует последствия ухода иностранных игроков", – заявили представители компании. Драйверами реализации стратегии импортозамещения в отрасли выступают крупные предприятия с мощной сырьевой и производственной базой. Собеседники в ходе круглого стола поделились опытом развития научно-лабораторной деятельности и внедрения новых производственных технологий. Отдельно затронули и тему сервисного обслуживания клиентов. Усилия "Симпреала" в области импортозамещения и совершенствования бизнес-процессов в своем выступлении оценила начальник отдела развития промышленности строительных и нерудных материалов департамента металлургии и материалов министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дарья Пищеренко. Она подчеркнул, что диалог участников рынка с органами власти должен стать важным инструментом консолидации и повысить эффективность работы всех участников производственной цепочки: от государственных структур до отдельных производителей и поставщиков. Немаловажное значение имеет и взаимодействие добывающих компаний и производителей сырья, готовых керамических изделий. Этому вопросу было посвящено выступление директора Ассоциации производителей керамических материалов Альберта Попова. Эксперт рассказал о том, как российский рынок адаптируется к условиям санкций, справляется с конкуренцией со стороны "параллельного импорта", и какие перспективы перед отраслью открывает полный переход на отечественное сырье. Так, доля импортного каолинитового сырья на рынке сегодня оценивается всего в 1,3%, что значительно меньше по сравнению с показателями прошлых лет. В 2019 году иностранное сырье занимало 22,7% рынка, а в 2022 году – 5%. Наконец, еще одной темой круглого стола стал экспортный потенциал российского керамического сырья. В 2023 году экспорт каолинов из России составил всего 0,07 миллиона тонн. Возможность выхода отечественных производителей на зарубежные рынки оценил руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра Денис Бадекин. В качестве основных макрорегионов для экспансии эксперты называют Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы