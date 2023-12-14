Симоньян прокомментировала слова президента о "дружках" в западных странах
Симоньян отметила, что Путин ввел новую формулировку для западных экс-партнеров
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова президента России Владимира Путина о "дружках" в западных странах, эта новая формулировка прозвучала на совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина.
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"Услышали мы от президента (РФ Владимира Путина - ред.) новую формулировку в этот раз, я ни разу ее до этого не слышала... когда он наших западных бывших партнёров назвал "дружки". Представляете, какая метаморфоза у нас с ними произошла? Он сказал: "Наши западные дружки". Сколько лет были партнёры?" - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
Она также напомнила о многочисленных шагах, которые неоднократно предпринимала Россия и президент.
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"И ведь реально, он же много раз об этом говорил, наш президент. Что он действительно старался наладить с ними отношения. Он же даже рассказывал, что в общем-то была идея о том, а почему бы России не вступить в НАТО? Вместе будем защищаться от угроз: мировой терроризм, он же существует, мало ли угроз в мире других, кроме нас? И мы им говорили: "Мы не угроза, мы готовы вместе с вами бороться со всеми остальными, нашими общими угрозами", - отметила она, добавив, что "партнёры" почему-то решили "бороться с нами".
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"И вот так они превратились постепенно в "дружков", - подытожила журналист.