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Симоньян прокомментировала слова президента о "дружках" в западных странах - РИА Новости, 14.12.2023
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23:54 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/simonyan-1915927072.html
Симоньян прокомментировала слова президента о "дружках" в западных странах
Симоньян прокомментировала слова президента о "дружках" в западных странах - РИА Новости, 14.12.2023
Симоньян прокомментировала слова президента о "дружках" в западных странах
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова президента России Владимира Путина о "дружках" в... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:54
2023-12-14T23:54
россия
маргарита симоньян
владимир путин
владимир соловьев (телеведущий)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова президента России Владимира Путина о "дружках" в западных странах, эта новая формулировка прозвучала на совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина. "Услышали мы от президента (РФ Владимира Путина - ред.) новую формулировку в этот раз, я ни разу ее до этого не слышала... когда он наших западных бывших партнёров назвал "дружки". Представляете, какая метаморфоза у нас с ними произошла? Он сказал: "Наши западные дружки". Сколько лет были партнёры?" - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Она также напомнила о многочисленных шагах, которые неоднократно предпринимала Россия и президент. "И ведь реально, он же много раз об этом говорил, наш президент. Что он действительно старался наладить с ними отношения. Он же даже рассказывал, что в общем-то была идея о том, а почему бы России не вступить в НАТО? Вместе будем защищаться от угроз: мировой терроризм, он же существует, мало ли угроз в мире других, кроме нас? И мы им говорили: "Мы не угроза, мы готовы вместе с вами бороться со всеми остальными, нашими общими угрозами", - отметила она, добавив, что "партнёры" почему-то решили "бороться с нами". "И вот так они превратились постепенно в "дружков", - подытожила журналист.
https://ria.ru/20231214/putin-1915922697.html
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россия, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), нато
Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Владимир Соловьев (телеведущий), НАТО
Симоньян прокомментировала слова президента о "дружках" в западных странах

Симоньян отметила, что Путин ввел новую формулировку для западных экс-партнеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова президента России Владимира Путина о "дружках" в западных странах, эта новая формулировка прозвучала на совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина.
«
"Услышали мы от президента (РФ Владимира Путина - ред.) новую формулировку в этот раз, я ни разу ее до этого не слышала... когда он наших западных бывших партнёров назвал "дружки". Представляете, какая метаморфоза у нас с ними произошла? Он сказал: "Наши западные дружки". Сколько лет были партнёры?" - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Маргарита Симоньян прокомментировала выступление Путина
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Она также напомнила о многочисленных шагах, которые неоднократно предпринимала Россия и президент.
«
"И ведь реально, он же много раз об этом говорил, наш президент. Что он действительно старался наладить с ними отношения. Он же даже рассказывал, что в общем-то была идея о том, а почему бы России не вступить в НАТО? Вместе будем защищаться от угроз: мировой терроризм, он же существует, мало ли угроз в мире других, кроме нас? И мы им говорили: "Мы не угроза, мы готовы вместе с вами бороться со всеми остальными, нашими общими угрозами", - отметила она, добавив, что "партнёры" почему-то решили "бороться с нами".
«
"И вот так они превратились постепенно в "дружков", - подытожила журналист.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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РоссияМаргарита СимоньянВладимир ПутинВладимир Соловьев (телеведущий)НАТО
 
 
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