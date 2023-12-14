https://ria.ru/20231214/simonyan-1915927072.html

Симоньян прокомментировала слова президента о "дружках" в западных странах

Симоньян прокомментировала слова президента о "дружках" в западных странах - РИА Новости, 14.12.2023

Симоньян прокомментировала слова президента о "дружках" в западных странах

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова президента России Владимира Путина о "дружках" в... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T23:54

2023-12-14T23:54

2023-12-14T23:54

россия

маргарита симоньян

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова президента России Владимира Путина о "дружках" в западных странах, эта новая формулировка прозвучала на совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии президента России Владимира Путина. "Услышали мы от президента (РФ Владимира Путина - ред.) новую формулировку в этот раз, я ни разу ее до этого не слышала... когда он наших западных бывших партнёров назвал "дружки". Представляете, какая метаморфоза у нас с ними произошла? Он сказал: "Наши западные дружки". Сколько лет были партнёры?" - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Она также напомнила о многочисленных шагах, которые неоднократно предпринимала Россия и президент. "И ведь реально, он же много раз об этом говорил, наш президент. Что он действительно старался наладить с ними отношения. Он же даже рассказывал, что в общем-то была идея о том, а почему бы России не вступить в НАТО? Вместе будем защищаться от угроз: мировой терроризм, он же существует, мало ли угроз в мире других, кроме нас? И мы им говорили: "Мы не угроза, мы готовы вместе с вами бороться со всеми остальными, нашими общими угрозами", - отметила она, добавив, что "партнёры" почему-то решили "бороться с нами". "И вот так они превратились постепенно в "дружков", - подытожила журналист.

https://ria.ru/20231214/putin-1915922697.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, маргарита симоньян, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий), нато