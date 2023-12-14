https://ria.ru/20231214/shtraf-1915871597.html

Нижегородский Telegram-канал оштрафовали за рекламу без идентификатора

Нижегородский Telegram-канал оштрафовали за рекламу без идентификатора - РИА Новости, 14.12.2023

Нижегородский Telegram-канал оштрафовали за рекламу без идентификатора

Владелец Telegram-канала "Мой Нижний Новгород" оштрафован на 30 тысяч рублей за размещение рекламных сообщений без присвоенного оператором рекламных данных... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:57

2023-12-14T17:57

2023-12-14T21:52

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Владелец Telegram-канала "Мой Нижний Новгород" оштрафован на 30 тысяч рублей за размещение рекламных сообщений без присвоенного оператором рекламных данных идентификатора рекламы, сообщили РИА Новости в управлении Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу."12 декабря управлением Роскомнадзора по ПФО рассмотрен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 16 статьи 14.3 КоАП РФ за распространение рекламы без маркировки в отношении физического лица Ленковца И. В связи с добровольным прекращением противоправного поведения назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы в начале декабря оштрафовало владельца Telegram-канала "Мой Нижний Новгород" Илью Ленковца за отсутствие пометки "реклама" на 2 тысячи рублей по статье 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе). Судя по открытым источникам, это первый штраф для Telegram-канала по новому закону. Проверка в отношении ресурса началась после обращения некоего потребителя, которая завершилась в середине сентябре возбуждением дела о нарушении части 16 статьи 18.1 Федерального закона "О рекламе". Сообщалось, что в период с 2 сентября по 12 сентября в Telegram-канале опубликовано 16 рекламных постов без соответствующей пометки. В связи с этим комиссия управления признала рекламу ненадлежащей. С 1 сентября 2023 года вступил в силу новый закон о маркировке рекламы в интернете - все рекламные материалы, размещаемые в онлайн-пространстве, должны быть четко маркированы и отличимы от обычного контента. За нарушение этого закона на участников рынка могут возлагаться штрафы в размере от 10 тысяч (нижняя граница для физлиц) до 500 тысяч (верхняя граница для организаций) рублей.

https://ria.ru/20231208/shtraf-1914600683.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии