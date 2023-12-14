Сенатор обещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят
Сенатор пообещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОНА, 14 дек - РИА Новости. Американский сенатор Майкл Беннет пообещал добиться того, чтобы конгресс не уходил на новогодние каникулы, не решив вопрос с согласованием новой помощи Киеву.
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"Я не уеду из Вашингтона, пока мы не выделим средства для Украины, и сделаю все возможное, чтобы конгресс остался в городе, сколько потребуется", - написал Беннет в соцсети Х.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. Палата представителей дорабатывает последний день в четверг, отправляясь на каникулы до 9 января, сенат отработает пятницу, с каникул вернется 8 января.
Между тем издание Punchbowl сообщает, что демократы в сенате намерены продолжать работать на следующей неделе. Палата представителей, контролируемая республиканцами, пока о таких намерениях не заявляла. Законопроект о новых ассигнованиях для Украины потребует утверждения обеими палатами конгресса.
В Белом доме уже заявили, что республиканцы из палаты представителей уходят на каникулы, так и не продвинувшись в согласовании запроса для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.