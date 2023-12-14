https://ria.ru/20231214/senator-1915918318.html

Сенатор обещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят

Сенатор обещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят - РИА Новости, 14.12.2023

Сенатор обещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят

Американский сенатор Майкл Беннет пообещал добиться того, чтобы конгресс не уходил на новогодние каникулы, не решив вопрос с согласованием новой помощи Киеву. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T22:17

2023-12-14T22:17

2023-12-14T22:17

в мире

украина

нато

россия

майкл беннет

киев

сергей лавров

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОНА, 14 дек - РИА Новости. Американский сенатор Майкл Беннет пообещал добиться того, чтобы конгресс не уходил на новогодние каникулы, не решив вопрос с согласованием новой помощи Киеву. "Я не уеду из Вашингтона, пока мы не выделим средства для Украины, и сделаю все возможное, чтобы конгресс остался в городе, сколько потребуется", - написал Беннет в соцсети Х. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. Палата представителей дорабатывает последний день в четверг, отправляясь на каникулы до 9 января, сенат отработает пятницу, с каникул вернется 8 января. Между тем издание Punchbowl сообщает, что демократы в сенате намерены продолжать работать на следующей неделе. Палата представителей, контролируемая республиканцами, пока о таких намерениях не заявляла. Законопроект о новых ассигнованиях для Украины потребует утверждения обеими палатами конгресса. В Белом доме уже заявили, что республиканцы из палаты представителей уходят на каникулы, так и не продвинувшись в согласовании запроса для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231214/pomosch-1915916161.html

https://ria.ru/20231214/pomosch-1915789842.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, россия, майкл беннет, киев, сергей лавров, дмитрий песков