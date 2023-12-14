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Сенатор обещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят - РИА Новости, 14.12.2023
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22:17 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/senator-1915918318.html
Сенатор обещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят
Сенатор обещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят - РИА Новости, 14.12.2023
Сенатор обещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят
Американский сенатор Майкл Беннет пообещал добиться того, чтобы конгресс не уходил на новогодние каникулы, не решив вопрос с согласованием новой помощи Киеву. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T22:17
2023-12-14T22:17
в мире
украина
нато
россия
майкл беннет
киев
сергей лавров
дмитрий песков
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ВАШИНГТОНА, 14 дек - РИА Новости. Американский сенатор Майкл Беннет пообещал добиться того, чтобы конгресс не уходил на новогодние каникулы, не решив вопрос с согласованием новой помощи Киеву. "Я не уеду из Вашингтона, пока мы не выделим средства для Украины, и сделаю все возможное, чтобы конгресс остался в городе, сколько потребуется", - написал Беннет в соцсети Х. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. Палата представителей дорабатывает последний день в четверг, отправляясь на каникулы до 9 января, сенат отработает пятницу, с каникул вернется 8 января. Между тем издание Punchbowl сообщает, что демократы в сенате намерены продолжать работать на следующей неделе. Палата представителей, контролируемая республиканцами, пока о таких намерениях не заявляла. Законопроект о новых ассигнованиях для Украины потребует утверждения обеими палатами конгресса. В Белом доме уже заявили, что республиканцы из палаты представителей уходят на каникулы, так и не продвинувшись в согласовании запроса для Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231214/pomosch-1915916161.html
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в мире, украина, нато, россия, майкл беннет, киев, сергей лавров, дмитрий песков
В мире, Украина, НАТО, Россия, Майкл Беннет, Киев, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Сенатор обещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят

Сенатор пообещал оставить конгресс без каникул, если помощь Киеву не выделят

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОНА, 14 дек - РИА Новости. Американский сенатор Майкл Беннет пообещал добиться того, чтобы конгресс не уходил на новогодние каникулы, не решив вопрос с согласованием новой помощи Киеву.
«
"Я не уеду из Вашингтона, пока мы не выделим средства для Украины, и сделаю все возможное, чтобы конгресс остался в городе, сколько потребуется", - написал Беннет в соцсети Х.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Зеленский снова выпрашивает помощь у конгресса США уже в Европе
Вчера, 21:55
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. В Вашингтоне заявили, что помощь со стороны европейских союзников окажется под вопросом, если Штаты перестанут отправлять Украине вооружения. Палата представителей дорабатывает последний день в четверг, отправляясь на каникулы до 9 января, сенат отработает пятницу, с каникул вернется 8 января.
Между тем издание Punchbowl сообщает, что демократы в сенате намерены продолжать работать на следующей неделе. Палата представителей, контролируемая республиканцами, пока о таких намерениях не заявляла. Законопроект о новых ассигнованиях для Украины потребует утверждения обеими палатами конгресса.
В Белом доме уже заявили, что республиканцы из палаты представителей уходят на каникулы, так и не продвинувшись в согласовании запроса для Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Эстония отправит Украине пакет военной помощи на 80 миллионов евро
Вчера, 14:21
 
В миреУкраинаНАТОРоссияМайкл БеннетКиевСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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