https://ria.ru/20231214/sanktsii-1915661709.html

СМИ: сооснователь "Яндекса" Волож пытается добиться снятия санкций в ЕС

СМИ: сооснователь "Яндекса" Волож пытается добиться снятия санкций в ЕС - РИА Новости, 14.12.2023

СМИ: сооснователь "Яндекса" Волож пытается добиться снятия санкций в ЕС

Один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:01

2023-12-14T01:01

2023-12-14T01:01

в мире

россия

аркадий волож

яндекс

европейский суд

евросоюз

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож пытается добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на адвокатов Воложа. Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам. Позже представители Воложа распространили его заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена. "Сооснователь Яндекса пытается добиться отмены санкций", - говорится в сообщении агентства. По словам одного из его адвокатов, сейчас Волож не является крупным акционером "Яндекса", поскольку не имеет права собственности и какого-либо контроля над компанией, а также ранее передал свою долю в размере 8,6% независимому доверительному управляющему. Тем не менее, в европейском суде эти аргументы отвергли, поскольку Волож якобы был и остается ведущим бизнесменом, участвующим в российской экономике. В сентябре агентство сообщало, что Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций ЕС, а останется в списке как минимум на следующие полгода.

https://ria.ru/20230912/volozh-1895764241.html

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