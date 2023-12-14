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Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами - РИА Новости, 14.12.2023
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14:22 14.12.2023 (обновлено: 14:55 14.12.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20231214/samolety-1915790413.html
Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами
Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами
Парк воздушных судов в РФ перегружен самолетами иностранного производства, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:22
2023-12-14T14:55
россия
владимир путин
экономика
технологии
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Парк воздушных судов в РФ перегружен самолетами иностранного производства, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.По его словам, с компаниями были споры на эту тему - их аргументы понятны, но лучше бы им было озаботиться созданием рынка для отечественной техники."Парк у нас воздушных судов очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства. Я думаю, что наши компании поступили правильно, они не стали отвечать на всякие неправомерные действия со стороны лизинговых компаний. Но процесс, тем не менее, идет, никому не хочется терять деньги, и часть этих самолетов мы выкупаем", - сказал Путин.По его словам, с российскими компаниями были постоянные споры по поводу закупки большого количества иностранных самолетов. "У нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений, условно без ограничений, но тем не менее, слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства, аргументируя тоже понятными соображениями: экономичностью двигателя, значит, соблюдением требований по шумам международных организаций и так далее. Но аргументов много, но лучше бы все-таки своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Все время мы об этом говорили", – подчеркнул президент. Вместе с тем Путин добавил, что "так или иначе что-то сделать удалось в создании этого рынка".Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, экономика, технологии, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Экономика, Технологии, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами

Путин: были споры с авиакомпаниями, покупавшими много иностранных самолетов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Парк воздушных судов в РФ перегружен самолетами иностранного производства, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
По его словам, с компаниями были споры на эту тему - их аргументы понятны, но лучше бы им было озаботиться созданием рынка для отечественной техники.
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"Парк у нас воздушных судов очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства. Я думаю, что наши компании поступили правильно, они не стали отвечать на всякие неправомерные действия со стороны лизинговых компаний. Но процесс, тем не менее, идет, никому не хочется терять деньги, и часть этих самолетов мы выкупаем", - сказал Путин.
По его словам, с российскими компаниями были постоянные споры по поводу закупки большого количества иностранных самолетов. "У нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений, условно без ограничений, но тем не менее, слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства, аргументируя тоже понятными соображениями: экономичностью двигателя, значит, соблюдением требований по шумам международных организаций и так далее. Но аргументов много, но лучше бы все-таки своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Все время мы об этом говорили", – подчеркнул президент. Вместе с тем Путин добавил, что "так или иначе что-то сделать удалось в создании этого рынка".
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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РоссияВладимир ПутинЭкономикаТехнологииИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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