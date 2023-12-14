https://ria.ru/20231214/samolety-1915790413.html

Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами

Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил, что авиапарк в России перегружен иностранными самолетами

Парк воздушных судов в РФ перегружен самолетами иностранного производства, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:22

2023-12-14T14:22

2023-12-14T14:55

россия

владимир путин

экономика

технологии

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Парк воздушных судов в РФ перегружен самолетами иностранного производства, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.По его словам, с компаниями были споры на эту тему - их аргументы понятны, но лучше бы им было озаботиться созданием рынка для отечественной техники."Парк у нас воздушных судов очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства. Я думаю, что наши компании поступили правильно, они не стали отвечать на всякие неправомерные действия со стороны лизинговых компаний. Но процесс, тем не менее, идет, никому не хочется терять деньги, и часть этих самолетов мы выкупаем", - сказал Путин.По его словам, с российскими компаниями были постоянные споры по поводу закупки большого количества иностранных самолетов. "У нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений, условно без ограничений, но тем не менее, слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства, аргументируя тоже понятными соображениями: экономичностью двигателя, значит, соблюдением требований по шумам международных организаций и так далее. Но аргументов много, но лучше бы все-таки своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Все время мы об этом говорили", – подчеркнул президент. Вместе с тем Путин добавил, что "так или иначе что-то сделать удалось в создании этого рынка".Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231002/aeroflot-1900072023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика, технологии, итоги года с владимиром путиным