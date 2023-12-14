https://ria.ru/20231214/rozysk-1915664752.html

МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова

МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова - РИА Новости, 14.12.2023

МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T01:30

2023-12-14T01:30

2023-12-14T02:33

россия

кирилл буданов

министерство обороны украины

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, следует из базы МВД России."Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в публикации. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.ФСБ России ранее назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По делу о теракте были арестованы пять человек в Симферополе (впоследствии их перевели в СИЗО столицы) и трое в Москве.Кроме того, Буданов неоднократно заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его высказывания терроризмом.СК России 3 октября заочно предъявил главе украинской разведки обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК "террористический акт). По данным ведомства, Буданов причастен к более 100 ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

https://ria.ru/20231012/beseda-1902311930.html

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россия, кирилл буданов, министерство обороны украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии)