МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова
МВД России объявило в розыск начальника ГУР МО Украины Буданова
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
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"Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в публикации.
Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.
ФСБ России ранее назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По делу о теракте были арестованы пять человек в Симферополе (впоследствии их перевели в СИЗО столицы) и трое в Москве.
Кроме того, Буданов неоднократно заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его высказывания терроризмом.
СК России 3 октября заочно предъявил главе украинской разведки обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК "террористический акт). По данным ведомства, Буданов причастен к более 100 ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.