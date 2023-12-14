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МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова - РИА Новости, 14.12.2023
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01:30 14.12.2023 (обновлено: 02:33 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/rozysk-1915664752.html
МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова
МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова - РИА Новости, 14.12.2023
МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова
Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T01:30
2023-12-14T02:33
россия
кирилл буданов
министерство обороны украины
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, следует из базы МВД России.&quot;Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК&quot;, - говорится в публикации. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.ФСБ России ранее назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По делу о теракте были арестованы пять человек в Симферополе (впоследствии их перевели в СИЗО столицы) и трое в Москве.Кроме того, Буданов неоднократно заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его высказывания терроризмом.СК России 3 октября заочно предъявил главе украинской разведки обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК "террористический акт). По данным ведомства, Буданов причастен к более 100 ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.
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россия, кирилл буданов, министерство обороны украины, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Кирилл Буданов, Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД России объявило в розыск Кирилла Буданова

МВД России объявило в розыск начальника ГУР МО Украины Буданова

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
«

"Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в публикации.

Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.
ФСБ России ранее назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По делу о теракте были арестованы пять человек в Симферополе (впоследствии их перевели в СИЗО столицы) и трое в Москве.
Кроме того, Буданов неоднократно заявлял о причастности Киева к терактам против известных россиян. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его высказывания терроризмом.
СК России 3 октября заочно предъявил главе украинской разведки обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК "террористический акт). По данным ведомства, Буданов причастен к более 100 ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником
12 октября, 16:55
 
РоссияКирилл БудановМинистерство обороны УкраиныМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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