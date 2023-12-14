https://ria.ru/20231214/rossiya-1915777840.html

Лукашенко пообещал поддерживать Россию как союзника

Лукашенко пообещал поддерживать Россию как союзника - РИА Новости, 14.12.2023

Лукашенко пообещал поддерживать Россию как союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживал и будет поддерживать Россию как своего союзника. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:52

2023-12-14T13:52

2023-12-14T13:52

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддерживал и будет поддерживать Россию как своего союзника. "Мы никогда этого не прятали. Это наш союзник. В спину русским стрелять не позволим через территорию Беларуси. Мы этого принципа и придерживаемся. Мы поддерживали всячески и будем поддерживать своего союзника. Точно так, как и все государства за этим столом (СНГ - ред.)", - сказал Лукашенко во время встречи с участниками совещания руководителей органов безопасности и разведслужб СНГ. Лукашенко отметил, что у Белоруссии и России самое тесное военно-политическое сотрудничество. Он добавил, что в этом плане у Минска транспарентная политика. Глава государства также заявил, что Белоруссия не скрывает от партнёров по СНГ получаемую по разведканалам информацию, делится ею, готова делать так и далее.

https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко