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Новейшая РЛС помогает разведчикам поражать цели на Купянском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/rls-1915672299.html
Новейшая РЛС помогает разведчикам поражать цели на Купянском направлении
Новейшая РЛС помогает разведчикам поражать цели на Купянском направлении - РИА Новости, 14.12.2023
Новейшая РЛС помогает разведчикам поражать цели на Купянском направлении
Разведчики группировки войск "Запад" при помощи РЛС "Соболятник" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении и... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T05:03
2023-12-14T05:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" при помощи РЛС "Соболятник" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении и передали координаты целей артиллерийским подразделениям для уничтожения, сообщили в Минобороны России. "Расчеты беспилотников и радиолокационной станции (РЛС) "Соболятник" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи... Спустя пару минут – цель найдена – в нескольких километрах боевики ВСУ роют окопы. Координаты передали нашим артиллеристам, те сразу готовы отработать. Но решено наблюдать и ждать, когда к позициям начнет стягиваться техника", - сообщили журналистам в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что несколько дней назад разведчики с помощью ударного дрона-камикадзе уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. "Специфика работы нашей работы – это аэроразведка, корректировка огня артиллерии, выявление точек противника в местах дислокации, также движения техники противника и, соответственно, поражение целей… Сегодня в лесополосе заметили противника. Они там выполняли оборудование инженерных сооружений. Мы сразу передали координаты на командный пункт, а там дальше они уже отрабатывают с артиллерией. А мы в это время их корректируем для точного поражения целей", - сказал разведчик-оператор с позывным "Окуляр". РЛС "Соболятник" может отслеживать артснаряды в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения. Информацию передают на командный пункт для ответного удара и корректировки огня артиллерии. Несколько станций можно объединить в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Новейшая РЛС помогает разведчикам поражать цели на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о применении РЛС "Соболятник" на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 дек – РИА Новости. Разведчики группировки войск "Запад" при помощи РЛС "Соболятник" выявили позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении и передали координаты целей артиллерийским подразделениям для уничтожения, сообщили в Минобороны России.
«
"Расчеты беспилотников и радиолокационной станции (РЛС) "Соболятник" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи... Спустя пару минут – цель найдена – в нескольких километрах боевики ВСУ роют окопы. Координаты передали нашим артиллеристам, те сразу готовы отработать. Но решено наблюдать и ждать, когда к позициям начнет стягиваться техника", - сообщили журналистам в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что несколько дней назад разведчики с помощью ударного дрона-камикадзе уничтожили пункт временной дислокации ВСУ.
"Специфика работы нашей работы – это аэроразведка, корректировка огня артиллерии, выявление точек противника в местах дислокации, также движения техники противника и, соответственно, поражение целей… Сегодня в лесополосе заметили противника. Они там выполняли оборудование инженерных сооружений. Мы сразу передали координаты на командный пункт, а там дальше они уже отрабатывают с артиллерией. А мы в это время их корректируем для точного поражения целей", - сказал разведчик-оператор с позывным "Окуляр".
РЛС "Соболятник" может отслеживать артснаряды в полете на траектории, что позволяет определять места выстрела и падения. Информацию передают на командный пункт для ответного удара и корректировки огня артиллерии. Несколько станций можно объединить в общую сеть с одновременной совместной работой и выдачей данных.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Расчет "Торнадо-Г" уничтожил места дислокации ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 04:07
 
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