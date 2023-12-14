https://ria.ru/20231214/rezervy-1915670675.html

Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов

Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов - РИА Новости, 14.12.2023

Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов

Золотые резервы России достигли рекордных показателей, благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T04:04

2023-12-14T04:04

2023-12-14T08:58

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/41/1548784116_0:240:3077:1971_1920x0_80_0_0_e5f10f5c2de564033c7b50427e4d46ef.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Золотые резервы России достигли рекордных показателей, благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.В то же время в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд — в ноябре примерно на 16 тонн, до 2315 тонн. Ранее ЦБ сообщал, что международные резервы России выросли в ноябре почти на три процента — до максимальных с апреля этого года 592,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231005/tsb-1900719169.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)