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Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов - РИА Новости, 14.12.2023
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04:04 14.12.2023 (обновлено: 08:58 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/rezervy-1915670675.html
Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов
Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов - РИА Новости, 14.12.2023
Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов
Золотые резервы России достигли рекордных показателей, благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T04:04
2023-12-14T08:58
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Золотые резервы России достигли рекордных показателей, благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.В то же время в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд — в ноябре примерно на 16 тонн, до 2315 тонн. Ранее ЦБ сообщал, что международные резервы России выросли в ноябре почти на три процента — до максимальных с апреля этого года 592,4 миллиарда долларов.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Золотые резервы России превысили рекордные 150 миллиардов долларов

Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Золотой слиток. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Золотые резервы России достигли рекордных показателей, благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории. Предыдущий максимум зафиксировали в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.
В то же время в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд — в ноябре примерно на 16 тонн, до 2315 тонн.
Ранее ЦБ сообщал, что международные резервы России выросли в ноябре почти на три процента — до максимальных с апреля этого года 592,4 миллиарда долларов.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
ЦБ назвал сумму международных резервов России
5 октября, 16:03
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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