https://ria.ru/20231214/rets-1915852672.html

РЭЦ будет развивать межрегиональное наставничество для ЦПЭ

РЭЦ будет развивать межрегиональное наставничество для ЦПЭ - РИА Новости, 14.12.2023

РЭЦ будет развивать межрегиональное наставничество для ЦПЭ

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в 2024 году будет масштабировать межрегиональное наставничество для центров поддержки экспорта, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:55

2023-12-14T16:55

2023-12-14T16:55

экономика

россия

оренбург

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в 2024 году будет масштабировать межрегиональное наставничество для центров поддержки экспорта, сообщает РЭЦ. "В 2023 году наставничество было запущено в пилотном режиме. Его цель - помочь центрам поддержки экспорта выполнить цели федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Наставниками в рамках "пилота" выступили регионы, вошедшие в топ-10 рейтинга центров поддержки экспорта за 2022 год: Московская область, Омская область, Смоленская область, Калужская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская область, Самарская область и Ивановская область", - говорится в сообщении. Курируемыми регионами стали ЦПЭ, не достигшие плановых показателей федерального проекта в 2022 году. "Успешную практику наставничества мы планируем масштабировать в следующем году. Получилось не все, что планировалось, поэтому мы ставим перед собой задачу провести анализ ошибок вместе с регионами-наставниками и в дальнейшем их не допускать", - поделилась директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева на полях Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Оренбурге. Так, в ходе "пилота" была проведена обширная работа по оптимизации бизнес-процессов, командообразованию, улучшению навыков взаимодействия с клиентами-экспортерами. В результате 55% ЦПЭ выполнили плановые показатели досрочно. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта стартовала в Оренбурге 12 декабря. На конференцию приехали руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны и представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).

https://ria.ru/20231213/rets_trening-1915512122.html

https://ria.ru/20231212/makfa-1915291486.html

россия

оренбург

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, оренбург, московская область (подмосковье)