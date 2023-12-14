https://ria.ru/20231214/regvyplata-1915743332.html
Тверские власти учредили регвыплату для удостоенных звания "Мать-героиня"
Тверские власти учредили регвыплату для удостоенных звания "Мать-героиня" - РИА Новости, 14.12.2023
Тверские власти учредили регвыплату для удостоенных звания "Мать-героиня"
Жительницам Тверской области, удостоенным звания "Мать-героиня", будут предоставлять региональную выплату в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T12:41
2023-12-14T12:41
2023-12-14T12:41
тверская область
игорь руденя
тверская область
социальные выплаты
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ТВЕРЬ, 14 дек — РИА Новости. Жительницам Тверской области, удостоенным звания "Мать-героиня", будут предоставлять региональную выплату в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Правительство Тверской области на заседании под руководством губернатора региона Игоря Рудени приняло порядок предоставления единовременного денежного поощрения при присвоении жительницам региона звания "Мать-героиня". Удостоенным звания "Мать героиня" полагается федеральная выплата в размере одного миллиона рублей. Региональное поощрение в размере 500 тысяч рублей вводится в дополнение к ней по инициативе губернатора региона, отметили в пресс-службе. Первой в Тверской области звания "Мать-героиня" удостоена Ольга Верпаковская из Западной Двины. Почетное звание было присвоено ей указом президента России в ноябре 2023 года. Супруги Ольга и Игорь Верпаковские воспитывают 14 детей. В 2020 году семья по программе губернатора Тверской области получила автомобиль. Глава семьи Игорь Верпаковский в 2022 году был награжден почетным знаком губернатора Тверской области "Слава отца".
https://ria.ru/20231129/vyplaty-1912729714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, социальные выплаты
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Социальные выплаты
ТВЕРЬ, 14 дек — РИА Новости. Жительницам Тверской области, удостоенным звания "Мать-героиня", будут предоставлять региональную выплату в размере 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Правительство Тверской области на заседании под руководством губернатора региона Игоря Рудени
приняло порядок предоставления единовременного денежного поощрения при присвоении жительницам региона звания "Мать-героиня".
Удостоенным звания "Мать героиня" полагается федеральная выплата в размере одного миллиона рублей. Региональное поощрение в размере 500 тысяч рублей вводится в дополнение к ней по инициативе губернатора региона, отметили в пресс-службе.
Первой в Тверской области звания "Мать-героиня" удостоена Ольга Верпаковская из Западной Двины. Почетное звание было присвоено ей указом президента России
в ноябре 2023 года. Супруги Ольга и Игорь Верпаковские воспитывают 14 детей. В 2020 году семья по программе губернатора Тверской области получила автомобиль. Глава семьи Игорь Верпаковский в 2022 году был награжден почетным знаком губернатора Тверской области "Слава отца".
Тверские власти увеличат выплаты молодым специалистам на селе