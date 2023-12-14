https://ria.ru/20231214/regiony-1915826694.html

В ЛДПР рассказали о состоянии регионов, вошедших в состав России

В ЛДПР рассказали о состоянии регионов, вошедших в состав России - РИА Новости, 14.12.2023

В ЛДПР рассказали о состоянии регионов, вошедших в состав России

Регионы, вошедшие в состав РФ, под управлением Киева были в очень плохом состоянии, но украинские власти также не развивают Одесскую, Николаевскую,... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:55

2023-12-14T15:55

2023-12-14T15:56

россия

владимир путин

киев

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Регионы, вошедшие в состав РФ, под управлением Киева были в очень плохом состоянии, но украинские власти также не развивают Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую области, сказал РИА Новости зампред Народного совета ДНР, депутат НС ДНР от партии ЛДПР Андрей Крамар. Ранее президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что киевские власти не уделяли должного внимания регионам, вошедшим в состав России. "Киевские власти не уделяли должное внимание развитию регионов, которые стали новыми территориями России. Это можно было увидеть, просто приехав туда. Когда эти территории после волеизъявления стали территориями Российской Федерации, какие инвестиции пошли туда, насколько стала более развита инфраструктура, создали транспортные коридоры. Дорожная инфраструктура никогда (при Украине) там не развивалась. <...> Мариуполь и Волноваха, мы видим, в каком ужасном и плачевном состоянии они находились", - заявил депутат в беседе с РИА Новости. По его мнению, Киев не развивал оккупированные города ДНР и ЛНР, предполагая, что рано или поздно они вернутся в состав России, теперь же украинские власти похожую политику проводят в отношении Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областей и Одессы. "Также Киев давным-давно перестал вкладывать средства в Одессу, Николаевскую область, Днепропетровскую область, Харьковскую область. Жители Харьковской области, когда выезжали на территорию Белгородской области, всегда говорили, что попадают в совсем другой уровень жизни, в другое качество жизни", - прокомментировал депутат. Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915750493.html

https://ria.ru/20231210/putin-1914899653.html

россия

киев

донецкая народная республика

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россия, владимир путин, киев, донецкая народная республика