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Омский губернатор после вопроса Путину пообещал обеспечить земляков РЭБ - РИА Новости, 14.12.2023
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14:53 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/reb-1915803843.html
Омский губернатор после вопроса Путину пообещал обеспечить земляков РЭБ
Омский губернатор после вопроса Путину пообещал обеспечить земляков РЭБ - РИА Новости, 14.12.2023
Омский губернатор после вопроса Путину пообещал обеспечить земляков РЭБ
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пообещал обеспечить комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военных из региона после вопроса... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:53
2023-12-14T14:53
специальная военная операция на украине
безопасность
омская область
владимир путин
виталий хоценко
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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пообещал обеспечить комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военных из региона после вопроса одного из них президенту Владимиру Путину. В четверг в ходе "прямой линии" ведущая прочитала обращение от военнослужащего Андрея Никишина - он спросил об обеспечении комплексами РЭБ, использующимися против дронов. Президент попросил предоставить ему расширенную информацию, чтобы все проверить, признав, что порой в зоне боевых действий могут быть сбои с поставками оборудования. "РЭБ - достаточно дорогое и сложное оборудование. Его в целом непросто достать. Обычно мы тщательно выбираем, где именно оно нужнее всего. Консультируемся с Министерством обороны. Держим в запасе на нашем складе не больше одной-двух единиц. Кстати, Омская область один из немногих регионов, кто содержит в зоне СВО собственный логистический склад и "летучки" для доставки гуманитарной помощи непосредственно на передовую", - написал Хоценко. "Связываемся с командованием Андрея Игоревича. После того, как установим контакт, в самое ближайшее время его подразделение получит один из самых современных переносных комплексов РЭБ", - добавил глава региона. По его словам, омским военным каждую неделю отправляют фуры с полноприводными автомобилями, посылками из дома, инструментами, генераторами и другой помощью.
https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915764416.html
https://ria.ru/20230619/buryatiya-1879044948.html
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безопасность, омская область, владимир путин, виталий хоценко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Омская область, Владимир Путин, Виталий Хоценко
Омский губернатор после вопроса Путину пообещал обеспечить земляков РЭБ

Омский губернатор Хоценко после вопроса Путину пообещал обеспечить земляков РЭБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пообещал обеспечить комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военных из региона после вопроса одного из них президенту Владимиру Путину.
В четверг в ходе "прямой линии" ведущая прочитала обращение от военнослужащего Андрея Никишина - он спросил об обеспечении комплексами РЭБ, использующимися против дронов. Президент попросил предоставить ему расширенную информацию, чтобы все проверить, признав, что порой в зоне боевых действий могут быть сбои с поставками оборудования.
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"РЭБ - достаточно дорогое и сложное оборудование. Его в целом непросто достать. Обычно мы тщательно выбираем, где именно оно нужнее всего. Консультируемся с Министерством обороны. Держим в запасе на нашем складе не больше одной-двух единиц. Кстати, Омская область один из немногих регионов, кто содержит в зоне СВО собственный логистический склад и "летучки" для доставки гуманитарной помощи непосредственно на передовую", - написал Хоценко.
"Связываемся с командованием Андрея Игоревича. После того, как установим контакт, в самое ближайшее время его подразделение получит один из самых современных переносных комплексов РЭБ", - добавил глава региона.
По его словам, омским военным каждую неделю отправляют фуры с полноприводными автомобилями, посылками из дома, инструментами, генераторами и другой помощью.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОмская областьВладимир ПутинВиталий Хоценко
 
 
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