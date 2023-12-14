https://ria.ru/20231214/reb-1915803843.html

Омский губернатор после вопроса Путину пообещал обеспечить земляков РЭБ

Омский губернатор после вопроса Путину пообещал обеспечить земляков РЭБ - РИА Новости, 14.12.2023

Омский губернатор после вопроса Путину пообещал обеспечить земляков РЭБ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пообещал обеспечить комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военных из региона после вопроса... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:53

2023-12-14T14:53

2023-12-14T14:53

специальная военная операция на украине

безопасность

омская область

владимир путин

виталий хоценко

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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале пообещал обеспечить комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) военных из региона после вопроса одного из них президенту Владимиру Путину. В четверг в ходе "прямой линии" ведущая прочитала обращение от военнослужащего Андрея Никишина - он спросил об обеспечении комплексами РЭБ, использующимися против дронов. Президент попросил предоставить ему расширенную информацию, чтобы все проверить, признав, что порой в зоне боевых действий могут быть сбои с поставками оборудования. "РЭБ - достаточно дорогое и сложное оборудование. Его в целом непросто достать. Обычно мы тщательно выбираем, где именно оно нужнее всего. Консультируемся с Министерством обороны. Держим в запасе на нашем складе не больше одной-двух единиц. Кстати, Омская область один из немногих регионов, кто содержит в зоне СВО собственный логистический склад и "летучки" для доставки гуманитарной помощи непосредственно на передовую", - написал Хоценко. "Связываемся с командованием Андрея Игоревича. После того, как установим контакт, в самое ближайшее время его подразделение получит один из самых современных переносных комплексов РЭБ", - добавил глава региона. По его словам, омским военным каждую неделю отправляют фуры с полноприводными автомобилями, посылками из дома, инструментами, генераторами и другой помощью.

https://ria.ru/20231214/spetsoperatsiya-1915764416.html

https://ria.ru/20230619/buryatiya-1879044948.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, омская область, владимир путин, виталий хоценко