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РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области
РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 14.12.2023
РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области
Сразу четыре украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи радиоэлектронной борьбы в Белгородской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:52
2023-12-14T10:52
2023-12-14T10:52
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сразу четыре украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи радиоэлектронной борьбы в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В среду днем в Шебекинском городском округе при помощи средств РЭБ были посажены четыре дрона-камикадзе", - сказал собеседник агентства. Все беспилотники взорвались на земле после детонации боеприпасов. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области
Система РЭБ уничтожила четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области