https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html

РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области

РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 14.12.2023

РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области

Сразу четыре украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи радиоэлектронной борьбы в Белгородской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T10:52

2023-12-14T10:52

2023-12-14T10:52

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сразу четыре украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи радиоэлектронной борьбы в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В среду днем в Шебекинском городском округе при помощи средств РЭБ были посажены четыре дрона-камикадзе", - сказал собеседник агентства. Все беспилотники взорвались на земле после детонации боеприпасов. Погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750146.html

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Кирилл Волков

безопасность, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр