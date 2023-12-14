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РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/reb-1915699421.html
РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области
РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 14.12.2023
РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области
Сразу четыре украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи радиоэлектронной борьбы в Белгородской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T10:52
2023-12-14T10:52
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сразу четыре украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи радиоэлектронной борьбы в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В среду днем в Шебекинском городском округе при помощи средств РЭБ были посажены четыре дрона-камикадзе", - сказал собеседник агентства. Все беспилотники взорвались на земле после детонации боеприпасов. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20231209/spetsoperatsiya-1914750146.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
РЭБ "приземлила" четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области

Система РЭБ уничтожила четыре ударных дрона ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на станции постановки помех РЭБ "Синица"
Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ Синица - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий на станции постановки помех РЭБ "Синица" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сразу четыре украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи радиоэлектронной борьбы в Белгородской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В среду днем в Шебекинском городском округе при помощи средств РЭБ были посажены четыре дрона-камикадзе", - сказал собеседник агентства.
Все беспилотники взорвались на земле после детонации боеприпасов. Погибших и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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