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Путин прокомментировал развитие ИИ - РИА Новости, 14.12.2023
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15:33 14.12.2023 (обновлено: 16:03 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/razvitie-1915817736.html
Путин прокомментировал развитие ИИ
Путин прокомментировал развитие ИИ - РИА Новости, 14.12.2023
Путин прокомментировал развитие ИИ
Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится –... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:33
2023-12-14T16:03
итоги года с владимиром путиным
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно, сообщил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией."Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе - сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает, просто предотвратить это невозможно. Предотвратить развитие. А значит нужно возглавить (этот процесс - ред.). Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится - никто не знает. Это нереально, во всяком случае, сегодня", - сообщил Путин.Также он привел в пример ситуацию, когда появилась атомная бомба, тогда ее владельцы поняли, что угроза ее применения нарастает и ущерб становится неприемлемым, и в этот момент они начали договариваться."Также, наверное, будет с искусственным интеллектом… Более того, реальных договоренностей достичь вряд ли удастся, но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня", - отметил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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итоги года с владимиром путиным, технологии, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал развитие ИИ

Путин: предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно стать лидерами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно, сообщил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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«
"Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе - сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает, просто предотвратить это невозможно. Предотвратить развитие. А значит нужно возглавить (этот процесс - ред.). Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится - никто не знает. Это нереально, во всяком случае, сегодня", - сообщил Путин.
Также он привел в пример ситуацию, когда появилась атомная бомба, тогда ее владельцы поняли, что угроза ее применения нарастает и ущерб становится неприемлемым, и в этот момент они начали договариваться.
«
"Также, наверное, будет с искусственным интеллектом… Более того, реальных договоренностей достичь вряд ли удастся, но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня", - отметил он.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
Итоги года с Владимиром ПутинымТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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