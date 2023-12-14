Путин прокомментировал развитие ИИ
Путин: предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно стать лидерами
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно, сообщил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.
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"Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе - сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает, просто предотвратить это невозможно. Предотвратить развитие. А значит нужно возглавить (этот процесс - ред.). Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится - никто не знает. Это нереально, во всяком случае, сегодня", - сообщил Путин.
Также он привел в пример ситуацию, когда появилась атомная бомба, тогда ее владельцы поняли, что угроза ее применения нарастает и ущерб становится неприемлемым, и в этот момент они начали договариваться.
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"Также, наверное, будет с искусственным интеллектом… Более того, реальных договоренностей достичь вряд ли удастся, но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня", - отметил он.