https://ria.ru/20231214/razvitie-1915817736.html

Путин прокомментировал развитие ИИ

Путин прокомментировал развитие ИИ - РИА Новости, 14.12.2023

Путин прокомментировал развитие ИИ

Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится –... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:33

2023-12-14T15:33

2023-12-14T16:03

итоги года с владимиром путиным

технологии

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно сделать все, чтобы быть лидерами в этом направлении, но чем это закончится – неизвестно, сообщил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией."Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе - сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает, просто предотвратить это невозможно. Предотвратить развитие. А значит нужно возглавить (этот процесс - ред.). Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится - никто не знает. Это нереально, во всяком случае, сегодня", - сообщил Путин.Также он привел в пример ситуацию, когда появилась атомная бомба, тогда ее владельцы поняли, что угроза ее применения нарастает и ущерб становится неприемлемым, и в этот момент они начали договариваться."Также, наверное, будет с искусственным интеллектом… Более того, реальных договоренностей достичь вряд ли удастся, но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня", - отметил он.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/ii-1915823853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

итоги года с владимиром путиным, технологии, россия, владимир путин