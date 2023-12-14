https://ria.ru/20231214/rabochie-1915867290.html

Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло

Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло - РИА Новости, 14.12.2023

Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло

Число рабочих, пострадавших при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, увеличилось до четырех человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T17:37

2023-12-14T17:37

2023-12-14T17:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число рабочих, пострадавших при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, увеличилось до четырех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о падении трех рабочих с высоты порядка семи метров в строящейся бассейн на Лужнецкой набережной. "По уточненной информации, четверо пострадавших, упали с лесов 5,5 метров", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20231213/dtp-1915573235.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва