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Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло
Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло - РИА Новости, 14.12.2023
Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло
Число рабочих, пострадавших при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, увеличилось до четырех человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:37
2023-12-14T17:37
2023-12-14T17:37
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число рабочих, пострадавших при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, увеличилось до четырех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о падении трех рабочих с высоты порядка семи метров в строящейся бассейн на Лужнецкой набережной. "По уточненной информации, четверо пострадавших, упали с лесов 5,5 метров", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло
Число упавших рабочих в строящийся бассейн в центре Москвы возросло до четырех
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число рабочих, пострадавших при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, увеличилось до четырех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о падении трех рабочих с высоты порядка семи метров в строящейся бассейн на Лужнецкой набережной.
«
"По уточненной информации, четверо пострадавших, упали с лесов 5,5 метров", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются.
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