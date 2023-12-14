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Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло - РИА Новости, 14.12.2023
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17:37 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/rabochie-1915867290.html
Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло
Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло - РИА Новости, 14.12.2023
Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло
Число рабочих, пострадавших при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, увеличилось до четырех человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T17:37
2023-12-14T17:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число рабочих, пострадавших при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, увеличилось до четырех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее сообщалось о падении трех рабочих с высоты порядка семи метров в строящейся бассейн на Лужнецкой набережной. "По уточненной информации, четверо пострадавших, упали с лесов 5,5 метров", - сказал собеседник агентства. Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Число упавших рабочих в строящийся бассейн в Москве возросло

Число упавших рабочих в строящийся бассейн в центре Москвы возросло до четырех

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Число рабочих, пострадавших при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, увеличилось до четырех человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о падении трех рабочих с высоты порядка семи метров в строящейся бассейн на Лужнецкой набережной.
«
"По уточненной информации, четверо пострадавших, упали с лесов 5,5 метров", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются.
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