https://ria.ru/20231214/rabochie-1915849103.html

Источник: в Москве рабочие упали в строящийся бассейн с семиметровой высоты

Источник: в Москве рабочие упали в строящийся бассейн с семиметровой высоты - РИА Новости, 14.12.2023

Источник: в Москве рабочие упали в строящийся бассейн с семиметровой высоты

Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:40

2023-12-14T16:40

2023-12-14T17:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение рабочих с высоты порядка семи метров в строящейся бассейн на Лужнецкой набережной", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия, предварительно, пострадали трое рабочих. Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20231115/rabochiy-1909559227.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва