https://ria.ru/20231214/rabochie-1915849103.html
Источник: в Москве рабочие упали в строящийся бассейн с семиметровой высоты
Источник: в Москве рабочие упали в строящийся бассейн с семиметровой высоты - РИА Новости, 14.12.2023
Источник: в Москве рабочие упали в строящийся бассейн с семиметровой высоты
Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:40
2023-12-14T16:40
2023-12-14T17:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение рабочих с высоты порядка семи метров в строящейся бассейн на Лужнецкой набережной", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия, предварительно, пострадали трое рабочих. Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20231115/rabochiy-1909559227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Источник: в Москве рабочие упали в строящийся бассейн с семиметровой высоты
Трое рабочих пострадали при падении в строящийся бассейн в центре Москвы
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при падении с высоты в строящийся бассейн в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Произошло падение рабочих с высоты порядка семи метров в строящейся бассейн на Лужнецкой набережной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия, предварительно, пострадали трое рабочих. Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются.
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