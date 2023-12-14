Рейтинг@Mail.ru
Маргарита Симоньян прокомментировала выступление Путина - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/putin-1915922697.html
Маргарита Симоньян прокомментировала выступление Путина
Маргарита Симоньян прокомментировала выступление Путина - РИА Новости, 14.12.2023
Маргарита Симоньян прокомментировала выступление Путина
Совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина очень порадовала тем, в какой форме находится президент, заявила главный РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T23:07
2023-12-14T23:07
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_0:275:3150:2047_1920x0_80_0_0_fef3b9f30743aa9d4498cfa83ce8640b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина очень порадовала тем, в какой форме находится президент, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, отметив юмор и самоиронию российского лидера. Президент РФ Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты. "Конечно, меня, в первую очередь, очень порадовала эта прямая линия - пресс-конференция тем, в какой президент форме. Вот, кто-нибудь когда-нибудь пробовал... четыре с лишним часа сидеть и отвечать на вопросы? Это ужасно тяжело,... это практически невозможно. На самом деле это очень мало кому может вообще удастся. И при этом сохранять хорошее настроение и этот присущий ему юмор,... и самоиронию, которыми он нас, напоминаю,... обаял 23 года назад…", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она также отметила отношения главы государства к прозвучавшим вопросам. "И внимание ко всем вопросам: он записывает, он к этому потом возвращается прямо во время пресс-конференции... Многие вопросы, конечно, решаются прямо во время пресс конференции", - уточнила она.
https://ria.ru/20231214/translyatsiya-1915758530.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915873701_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_fac874d559f3d0185abb7f29b9581d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Маргарита Симоньян прокомментировала выступление Путина

Симоньян: очень порадовало, в какой форме Путин, его юмор и самоирония

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина очень порадовала тем, в какой форме находится президент, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, отметив юмор и самоиронию российского лидера.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
LIVE: Итоги года с Владимиром Путиным
Вчера, 13:10
«
"Конечно, меня, в первую очередь, очень порадовала эта прямая линия - пресс-конференция тем, в какой президент форме. Вот, кто-нибудь когда-нибудь пробовал... четыре с лишним часа сидеть и отвечать на вопросы? Это ужасно тяжело,... это практически невозможно. На самом деле это очень мало кому может вообще удастся. И при этом сохранять хорошее настроение и этот присущий ему юмор,... и самоиронию, которыми он нас, напоминаю,... обаял 23 года назад…", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она также отметила отношения главы государства к прозвучавшим вопросам.
«
"И внимание ко всем вопросам: он записывает, он к этому потом возвращается прямо во время пресс-конференции... Многие вопросы, конечно, решаются прямо во время пресс конференции", - уточнила она.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года
Вчера, 18:14
 
РоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала