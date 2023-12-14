Маргарита Симоньян прокомментировала выступление Путина
Симоньян: очень порадовало, в какой форме Путин, его юмор и самоирония
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Совмещенная большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина очень порадовала тем, в какой форме находится президент, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, отметив юмор и самоиронию российского лидера.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
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"Конечно, меня, в первую очередь, очень порадовала эта прямая линия - пресс-конференция тем, в какой президент форме. Вот, кто-нибудь когда-нибудь пробовал... четыре с лишним часа сидеть и отвечать на вопросы? Это ужасно тяжело,... это практически невозможно. На самом деле это очень мало кому может вообще удастся. И при этом сохранять хорошее настроение и этот присущий ему юмор,... и самоиронию, которыми он нас, напоминаю,... обаял 23 года назад…", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она также отметила отношения главы государства к прозвучавшим вопросам.
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"И внимание ко всем вопросам: он записывает, он к этому потом возвращается прямо во время пресс-конференции... Многие вопросы, конечно, решаются прямо во время пресс конференции", - уточнила она.