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Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/putin-1915876912.html
Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации
Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации
Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, ответил на 17 вопросов, которые касались спецоперации на Украине, россиян интересовало как положение дел на РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:18
2023-12-14T18:18
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
украина
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, ответил на 17 вопросов, которые касались спецоперации на Украине, россиян интересовало как положение дел на передовой, так и поддержка военнослужащих. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что тема спецоперации была одной из лидирующих по числу обращений россиян. Итоги года с Владимиром Путиным продлились 4 часа 4 минуты, за это время Путин ответил на 67 вопросов.
https://ria.ru/20231214/putin-1915819565.html
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политика, россия, владимир путин, украина, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации

Путин, подводя итоги года, ответил на 17 вопросов, которые касались спецоперации

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, ответил на 17 вопросов, которые касались спецоперации на Украине, россиян интересовало как положение дел на передовой, так и поддержка военнослужащих.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что тема спецоперации была одной из лидирующих по числу обращений россиян.
Итоги года с Владимиром Путиным продлились 4 часа 4 минуты, за это время Путин ответил на 67 вопросов.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияВладимир ПутинУкраинаДмитрий ПесковИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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