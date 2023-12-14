https://ria.ru/20231214/putin-1915876912.html

Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации

Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023

Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, ответил на 17 вопросов, которые касались спецоперации на Украине, россиян интересовало как положение дел на РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:18

2023-12-14T18:18

2023-12-14T18:18

специальная военная операция на украине

политика

россия

владимир путин

украина

дмитрий песков

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, ответил на 17 вопросов, которые касались спецоперации на Украине, россиян интересовало как положение дел на передовой, так и поддержка военнослужащих. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что тема спецоперации была одной из лидирующих по числу обращений россиян. Итоги года с Владимиром Путиным продлились 4 часа 4 минуты, за это время Путин ответил на 67 вопросов.

https://ria.ru/20231214/putin-1915819565.html

россия

украина

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Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, украина, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным