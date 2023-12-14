https://ria.ru/20231214/putin-1915876912.html
Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации
Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации - РИА Новости, 14.12.2023
Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации
Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, ответил на 17 вопросов, которые касались спецоперации на Украине, россиян интересовало как положение дел на РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T18:18
2023-12-14T18:18
2023-12-14T18:18
специальная военная операция на украине
политика
россия
владимир путин
украина
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, ответил на 17 вопросов, которые касались спецоперации на Украине, россиян интересовало как положение дел на передовой, так и поддержка военнослужащих. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что тема спецоперации была одной из лидирующих по числу обращений россиян. Итоги года с Владимиром Путиным продлились 4 часа 4 минуты, за это время Путин ответил на 67 вопросов.
https://ria.ru/20231214/putin-1915819565.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Путин при подведении итогов года ответил на 17 вопросов о спецоперации
Путин, подводя итоги года, ответил на 17 вопросов, которые касались спецоперации