https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года

"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года - РИА Новости, 14.12.2023

"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года

Пресс-конференцию президента, совмещенную с прямой линией, так и назвали: "Итоги года". Владимир Путин общался с журналистами и простыми россиянами больше... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T18:14

2023-12-14T18:14

2023-12-14T18:37

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

большая пресс-конференция владимира путина

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Пресс-конференцию президента, совмещенную с прямой линией, так и назвали: "Итоги года". Владимир Путин общался с журналистами и простыми россиянами больше четырех часов. Ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий. О главном, что сказал глава государства, — в материале РИА Новости.Серебро и шапкиЖурналистам, аккредитованным на "Итоги года с Владимиром Путиным", накануне выдали бейджи и сувениры: блокноты, ручки, календари. Гостиный Двор открыли часа за три до выхода президента. Проверка серьезная: металлоискатели, документы в несколько этапов, измерение температуры в специальных рамках.На столиках в фойе — одноразовые маски и санитайзеры для рук. Также опрыскивали "Серебряной маской" — спреем с ионами серебра, защищающим от вирусов.На втором этаже — буфет. Бутерброды с сервелатом и красной рыбой, пирожки, миндальные круассаны, кексы с мандарином и брусникой, горячие сырники, чай и кофе, вода.У многих гостей в руках — плакаты с названиями регионов и СМИ. Дресс-код подразумевал официально-деловой стиль, поэтому некоторые решили привлечь внимание головными уборами. Кто-то позволил себе даже национальный костюм. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, среди аккредитованных были и журналисты недружественных стран. На прямую линию поступило более двух миллионов обращений. "Это прекрасный такой социологический срез для анализа того, какие проблемы наиболее остро воспринимаются гражданами", — отметил спикер Кремля.Экономический успехМодераторов было несколько. За СМИ отвечал Песков, за прямую линию — сотрудники ВГТРК и Первого канала Павел Зарубин и Екатерина Березовская.Президент начал с экономических итогов, подчеркнув, что главное для России — суверенитет. Соответственно, нужно укреплять безопасность, обеспечивать права и свободы, развивать парламентаризм. У государства хватает прочности, чтобы не только уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. "Этого мы добились за счет высокой консолидации общества, устойчивости финансовой системы и возрастания возможностей армии", — указал Путин.ВВП вырос на 3,5%. Это очень хорошая динамика, позволившая повысить с 1 января МРОТ на 18%. Сокращается внешний долг государства и частных компаний. Средняя продолжительность жизни в 2021-м была 70,06 года, в 2022-м — 72,73, 2023-м — 74. Инвестиции в основной капитал увеличились на десять процентов. "Властям России удается выполнять все соцобязательства. Несмотря на повышение расходов на оборону, все будет исполнено", — заверил президент.На развитие новых регионов выделили больше триллиона рублей. Пока там сохраняется дефицит, например, медицинского персонала, но Путин подумает над тем, как решить эту и другие проблемы. В частности, можно распространить льготную ипотеку на вторичное жилье. А также повысить подъемные по программе "Земский доктор": для врачей — до двух миллионов рублей, для фельдшеров — до миллиона.К сожалению, ускорилась инфляция, но правительство и ЦБ принимают меры. Нормализуется и курс рубля. То же самое касается цен на некоторые виды продуктов, в том числе куриные яйца. "Растут доходы населения, увеличился спрос на относительно дешевый белок. Но объемы производства не успели увеличить. При этом вовремя не открыли импорт в должном объеме. Скоро ситуация улучшится", — объяснил глава государства.Возникли трудности с изготовлением вакцин против краснухи, паротита и кори, потому что в их основе — яйцо. По словам президента, здесь производство тоже не успело перестроиться. К тому же заболеваемость корью повысилась за счет новых регионов и мигрантов.О мобилизации и льготахОдной из центральных тем ожидаемо стала специальная военная операция. Людей беспокоят слухи о второй волне мобилизации. Путин считает, что в сложившихся условиях это не требуется. Контракт с Минобороны подписывают в среднем полторы тысячи человек в день. Вместе с добровольцами в зоне СВО уже 486 тысяч бойцов. И президент очень высоко оценил мобилизованных."У нас прошла частичная мобилизация. Мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии. Прилепили название к этим людям "мобики". Отлично сражаются ребята, просто отлично! Четырнадцать героев России из их числа! А всего на данный момент непосредственно в зоне боевых действий находится около 244 тысяч мобилизованных", — сказал он.Отвечая на вопрос военкоров о ситуации в районе села Крынки, на левом берегу Днепра, где ВСУ пытаются создать плацдарм, Верховный главнокомандующий продемонстрировал неплохое знание фронтовых реалий."После неудачи с контрнаступлением Крынки — последняя попытка ВСУ прорваться на левый берег Днепра и в направлении Крыма. Артиллерия бьет по этому узкому участку, наши отошли в лесопосадки, чтобы уберечь личный состав. ВСУ зашли на участок 1200 на 300 метров. Я даже не знаю, зачем они это делают, пихают своих людей на истребление. У наших военнослужащих потери санитарные, два-три-четыре раненых. У противника — десятки погибших", — отметил Путин.По его мнению, Киев гонит солдат ВСУ на верную гибель исключительно по политическим соображениям. Пока Зеленский "ездит и клянчит" по миру, войскам нужно показать хоть какой-то успех, не считаясь с потерями. Нашей армии выгодно, чтобы противник продолжал отправлять в Крынки солдат, теряя личный состав. Но со временем их оттуда выдавят окончательно.Один из участников СВО, воевавший в составе частной военной компании, сообщил, что он и его сослуживцы из-за юридических проволочек не могут получить статус ветеранов боевых действий. Путин согласился, что такая проблема есть, так как формально и юридически ЧВК в России не существует. "Контракты с государством не заключались. С государством в отношениях были только командиры этих компаний. Сейчас сложно установить даже списочный состав этих ЧВК. У меня среди близких дети воевали в ЧВК, среди тех, кто работает со мной, есть родственники, которые воевали и погибали в рядах ЧВК. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки. Это моя принципиальная позиция", — подчеркнул он.Спросили также о неопределенности статуса участника боевых действий жителей ДНР и ЛНР до их официального воссоединения с Россией. Путин пообещал разобраться и с этим.Один из вариантов — признать документы ЛНР и ДНР действительными в России. Другой — выдача новых удостоверений. Для этого создали специальные комиссии. В ДНР примерно четыре тысячи бойцов уже подтвердили свой статус, в ЛНР — 17,5 тысячи.Отвечая на вопрос о сложностях в приграничных с Украиной регионах, президент призвал сохранять там рабочие места, обеспечить восстановление экономики. И поддержал создание особой экономической зоны в городе Шебекино, пострадавшем от атак ВСУ.О партнерах истинных и ложныхГоворя о противостоянии с Западом, Путин напомнил, что не Россия в этом виновата. "Это с нами портили отношения, нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами", — сказал президент."До этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже по сути госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти. Он выиграл выборы, но объявили третий тур. Что это, как не госпереворот?" — объяснил Путин. А после событий 2014-го все стало окончательно ясно. "США задумали и организовали, Европа стоит и молча смотрит", — прокомментировал глава государства пресловутый Евромайдан.Сейчас европейские страны, за редкими исключениями вроде Словакии и Венгрии, в значительной степени утратили суверенитет и ведут себя как коллаборационисты. Россия готова к восстановлению отношений и с ЕС, и с США, но для этого надо, чтобы руководство за океаном изменило свою позицию.Среди тех, кто прекратил общение с нами, — Франция. "На нет и суда нет", — заключил президент.То, что происходит на Ближнем Востоке, он назвал катастрофой. И отметил миротворческие усилия лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По поводу роли ООН в попытках урегулирования Путин высказался скептически. Хотя то, что страны не могут достигнуть согласия, — вполне нормально. Без сдерживающих механизмов, например права вето, все "превратится в говорильню".При этом в Москве и Анкаре видят одно решение — создание независимого палестинского государства. "У нас схожие позиции", — уточнил президент. Пока же "нужно сохранить людей в Газе, оказывать массированную гуманитарную поддержку". Россия также предложила открыть там госпиталь. Египет поддержал идею, но Израиль не гарантирует безопасность. Это, впрочем, не означает, что Москва откажется от дальнейших усилий в этом направлении.Прозвучал вопрос о Международном олимпийском комитете, использующем любые поводы для ущемления прав российских спортсменов. Путин считает это нарушением основных олимпийских принципов. "В этой связи, вы сейчас упомянули про Израиль, про израильских спортсменов, несмотря на события, происходящие в Газе, если бы я как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики", — подчеркнул он. Что же касается участия или неучастия российских атлетов в Играх, то надо тщательно проанализировать требования МОК. Если цель — отсечь спортсменов, претендующих на медали, "обесточить" сборную, ехать не стоит. Но решение должны принять профильные структуры, включая Олимпийский комитет России.Затронули также тему предстоящего председательствования России в БРИКС. Саммит организации должен состояться в следующем году в Казани. По словам президента, это покажет миру, что многие страны хотят жить не по неким "неписанным правилам", а по внятным принципам, закрепленным в числе прочего в Уставе ООН.Корреспонденту "Синьхуа" слово демонстративно дали перед журналисткой из The New York Times. Путин ему ответил: "У нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий". Товарооборот в этом году превысит 200 миллиардов долларов. При этом Россия и Китай не создают блоки, дружба не направлена против третьих государств.Помимо БРИКС, Россия в 2024-м председательствует в СНГ. Рассуждая о процессах в этом международном объединении, Путин отметил, что Молдавия имеет полное право выйти из него. Однако это может обернуться негативными последствиями. Армения же, несмотря на поведение премьера Никола Пашиняна, пока не покинула основные организационные структуры СНГ.Под занавес президента спросили, что бы он сказал самому себе в 2000-м, если бы была такая возможность. "Верной дорогой идете, товарищ", — прозвучал ответ. Единственное, он предостерег бы себя от излишней доверчивости к так называемым западным партнерам.Самое главное, подчеркнул Путин, надо "верить в великий русский народ". В этой вере — залог успеха всей страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина