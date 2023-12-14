https://ria.ru/20231214/putin-1915840287.html

Путин посоветовал молодежи беречь честь смолоду

Путин посоветовал молодежи беречь честь смолоду - РИА Новости, 14.12.2023

Путин посоветовал молодежи беречь честь смолоду

Президент России Владимир Путин посоветовал российской молодежи "беречь честь смолоду" и всегда ставить перед собой амбициозные цели. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:18

2023-12-14T16:18

2023-12-14T16:18

россия

владимир путин

политика

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал российской молодежи "беречь честь смолоду" и всегда ставить перед собой амбициозные цели. "У нас же есть народные мудрости, и их очень много. Одна из них - это "береги честь смолоду". Вы знаете, это в самом широком смысле этого слова. Надо заранее думать, сегодня. Надо думать о том, что будет завтра", - сказал Путин, подводя итоги года. Он отметил, что добавил бы к этому и то, что нужно ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Даже если они кажутся недостижимыми. "Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успеха", - подчеркнул президент. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231121/molodezh-1910902747.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, итоги года с владимиром путиным