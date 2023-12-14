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Путин посоветовал молодежи беречь честь смолоду - РИА Новости, 14.12.2023
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16:18 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/putin-1915840287.html
Путин посоветовал молодежи беречь честь смолоду
Путин посоветовал молодежи беречь честь смолоду - РИА Новости, 14.12.2023
Путин посоветовал молодежи беречь честь смолоду
Президент России Владимир Путин посоветовал российской молодежи "беречь честь смолоду" и всегда ставить перед собой амбициозные цели. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:18
2023-12-14T16:18
россия
владимир путин
политика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал российской молодежи "беречь честь смолоду" и всегда ставить перед собой амбициозные цели. "У нас же есть народные мудрости, и их очень много. Одна из них - это "береги честь смолоду". Вы знаете, это в самом широком смысле этого слова. Надо заранее думать, сегодня. Надо думать о том, что будет завтра", - сказал Путин, подводя итоги года. Он отметил, что добавил бы к этому и то, что нужно ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Даже если они кажутся недостижимыми. "Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успеха", - подчеркнул президент. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, политика, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Политика, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин посоветовал молодежи беречь честь смолоду

Путин посоветовал молодежи беречь честь смолоду и ставить амбициозные цели

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал российской молодежи "беречь честь смолоду" и всегда ставить перед собой амбициозные цели.
"У нас же есть народные мудрости, и их очень много. Одна из них - это "береги честь смолоду". Вы знаете, это в самом широком смысле этого слова. Надо заранее думать, сегодня. Надо думать о том, что будет завтра", - сказал Путин, подводя итоги года.
Он отметил, что добавил бы к этому и то, что нужно ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Даже если они кажутся недостижимыми. "Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успеха", - подчеркнул президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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