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Путин оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли - РИА Новости, 14.12.2023
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16:07 14.12.2023
https://ria.ru/20231214/putin-1915834419.html
Путин оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли
Путин оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли - РИА Новости, 14.12.2023
Путин оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли
Результаты работы сельхозотрасли и усилия Минсельхоза заслуживают одобрения и хорошей оценки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:07
2023-12-14T16:07
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
владимир путин
россия
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Результаты работы сельхозотрасли и усилия Минсельхоза заслуживают одобрения и хорошей оценки, заявил президент РФ Владимир Путин."Я вспоминал руководство Минсельхоза в связи с отсутствием необходимого количества и куриного яйца, и мяса птицы, есть за что покритиковать. Но в целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая опять с большим плюсом сработала в этом году, и соответственно усилия министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки", - сказал Путин подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Владимир Путин, Россия, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли

Путин: результаты Минсельхоза заслуживают одобрения и хорошей оценки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКоровы на ферме
Коровы на ферме - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Коровы на ферме . Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Результаты работы сельхозотрасли и усилия Минсельхоза заслуживают одобрения и хорошей оценки, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я вспоминал руководство Минсельхоза в связи с отсутствием необходимого количества и куриного яйца, и мяса птицы, есть за что покритиковать. Но в целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая опять с большим плюсом сработала в этом году, и соответственно усилия министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки", - сказал Путин подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
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