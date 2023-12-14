https://ria.ru/20231214/putin-1915834419.html

Путин оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли

Путин оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли - РИА Новости, 14.12.2023

Путин оценил результаты работы сельскохозяйственной отрасли

Результаты работы сельхозотрасли и усилия Минсельхоза заслуживают одобрения и хорошей оценки, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:07

2023-12-14T16:07

2023-12-14T16:07

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

владимир путин

россия

экономика

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Результаты работы сельхозотрасли и усилия Минсельхоза заслуживают одобрения и хорошей оценки, заявил президент РФ Владимир Путин."Я вспоминал руководство Минсельхоза в связи с отсутствием необходимого количества и куриного яйца, и мяса птицы, есть за что покритиковать. Но в целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая опять с большим плюсом сработала в этом году, и соответственно усилия министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки", - сказал Путин подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным