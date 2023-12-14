https://ria.ru/20231214/putin-1915834142.html

Путин призвал создать орган по трудовой миграции

Путин призвал создать орган по трудовой миграции - РИА Новости, 14.12.2023

Путин призвал создать орган по трудовой миграции

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T16:05

2023-12-14T16:05

2023-12-14T16:42

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решения своевременно."Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы. Это большая работа, но, без всяких сомнений, мы должны руководствоваться, я хочу обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти, прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения - граждан Российской Федерации", - сказал президент, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, общество