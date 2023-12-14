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Путин призвал создать орган по трудовой миграции - РИА Новости, 14.12.2023
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16:05 14.12.2023 (обновлено: 16:42 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915834142.html
Путин призвал создать орган по трудовой миграции
Путин призвал создать орган по трудовой миграции - РИА Новости, 14.12.2023
Путин призвал создать орган по трудовой миграции
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:05
2023-12-14T16:42
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
россия
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решения своевременно."Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы. Это большая работа, но, без всяких сомнений, мы должны руководствоваться, я хочу обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти, прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения - граждан Российской Федерации", - сказал президент, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин о специальном органе по вопросам трудовых мигрантов
Путин о специальном органе по вопросам трудовых мигрантов
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, общество
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Общество
Путин призвал создать орган по трудовой миграции

Путин: в сфере трудовой миграции нужен орган, смотрящий на проблему комплексно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решения своевременно.
"Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы. Это большая работа, но, без всяких сомнений, мы должны руководствоваться, я хочу обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти, прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения - граждан Российской Федерации", - сказал президент, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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