https://ria.ru/20231214/putin-1915834142.html
Путин призвал создать орган по трудовой миграции
Путин призвал создать орган по трудовой миграции - РИА Новости, 14.12.2023
Путин призвал создать орган по трудовой миграции
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T16:05
2023-12-14T16:05
2023-12-14T16:42
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915848796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b276db636899d85a425406b6a69c4e48.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решения своевременно."Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы. Это большая работа, но, без всяких сомнений, мы должны руководствоваться, я хочу обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти, прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения - граждан Российской Федерации", - сказал президент, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/zakon-1915699740.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915848796_278:0:1718:1080_1920x0_80_0_0_2d75004f21b3f8374c61ec4e212d61cb.jpg
Путин о специальном органе по вопросам трудовых мигрантов
Путин о специальном органе по вопросам трудовых мигрантов
2023-12-14T16:05
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, общество
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Общество
Путин призвал создать орган по трудовой миграции
Путин: в сфере трудовой миграции нужен орган, смотрящий на проблему комплексно
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о трудовой миграции, заявил о необходимости специального органа, который бы смотрел на проблему в комплексе и находил решения своевременно.
"Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы. Это большая работа, но, без всяких сомнений, мы должны руководствоваться, я хочу обратить на это внимание представителей всех направлений и уровней власти, прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения - граждан Российской Федерации", - сказал президент, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Дума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции