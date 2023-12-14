https://ria.ru/20231214/putin-1915831520.html

У России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, заявил Путин

У России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023

У России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, заявил Путин

Россия продолжает поставки газа в Европу, потому что "Газпром" надежный партнер и всегда исполняет свои обязательства, и у России нет цели наказывать, например, РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:59

2023-12-14T15:59

2023-12-14T16:31

венгрия

владимир путин

словакия

россия

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_0:38:3206:1841_1920x0_80_0_0_d1f9661662be028bc15bf369b745c057.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия продолжает поставки газа в Европу, потому что "Газпром" надежный партнер и всегда исполняет свои обязательства, и у России нет цели наказывать, например, Венгрию или Словакию, они исправно платят деньги за ее газ, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией."Почему мы поставляем в Европу? Газпром" - надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет... Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию, у нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят. Причем деньги приличные", - сказал Путин, комментируя вопрос, зачем Россия продолжает поставлять газ в Европу, в том числе через территорию Украины, и не проще ли совсем развернуться на дружественных партнеров, в Азию, и уделить внимание газификации регионов."Мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать, в общем, не собираемся. Что касается "поворота на восток". Он произошёл, как я уже много раз говорил, не в связи с тем, что у нас обострилась ситуация на украинском направлении. Нет. Мы же давно начали это делать", - прокомментировал Путин ситуацию с поставками газа из России."Газопровод "Сила Сибири" же построен не в связи с Украиной, он раньше начал строиться. Почему? А потому что мы видим тенденции развития мировой экономики, создаются новые центры экономического роста", - добавил он.Многие страны Европы в прошлом году лишились - частично или полностью - газа от крупнейшего поставщика в лице "Газпрома". В результате экспорт газа компании в дальнее зарубежье по итогам того года снизился в 1,8 раза - до 100,9 миллиарда кубометров по сравнению с 185,1 миллиарда кубометров по итогам 2021 года. Объём поставок стал самым низким с начала 1990-х годов.Сейчас трубопроводный газ из России поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".Поставки природного газа в Словакию начались в 1967 году в рамках поставок из СССР в Чехословакию. Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231209/rf-1914805728.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915814688.html

венгрия

словакия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, владимир путин, словакия, россия, итоги года с владимиром путиным