Рейтинг@Mail.ru
У России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 14.12.2023 (обновлено: 16:31 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915831520.html
У России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, заявил Путин
У России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2023
У России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, заявил Путин
Россия продолжает поставки газа в Европу, потому что "Газпром" надежный партнер и всегда исполняет свои обязательства, и у России нет цели наказывать, например, РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:59
2023-12-14T16:31
венгрия
владимир путин
словакия
россия
итоги года с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_0:38:3206:1841_1920x0_80_0_0_d1f9661662be028bc15bf369b745c057.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия продолжает поставки газа в Европу, потому что "Газпром" надежный партнер и всегда исполняет свои обязательства, и у России нет цели наказывать, например, Венгрию или Словакию, они исправно платят деньги за ее газ, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией."Почему мы поставляем в Европу? Газпром" - надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет... Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию, у нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят. Причем деньги приличные", - сказал Путин, комментируя вопрос, зачем Россия продолжает поставлять газ в Европу, в том числе через территорию Украины, и не проще ли совсем развернуться на дружественных партнеров, в Азию, и уделить внимание газификации регионов."Мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать, в общем, не собираемся. Что касается "поворота на восток". Он произошёл, как я уже много раз говорил, не в связи с тем, что у нас обострилась ситуация на украинском направлении. Нет. Мы же давно начали это делать", - прокомментировал Путин ситуацию с поставками газа из России."Газопровод "Сила Сибири" же построен не в связи с Украиной, он раньше начал строиться. Почему? А потому что мы видим тенденции развития мировой экономики, создаются новые центры экономического роста", - добавил он.Многие страны Европы в прошлом году лишились - частично или полностью - газа от крупнейшего поставщика в лице "Газпрома". В результате экспорт газа компании в дальнее зарубежье по итогам того года снизился в 1,8 раза - до 100,9 миллиарда кубометров по сравнению с 185,1 миллиарда кубометров по итогам 2021 года. Объём поставок стал самым низким с начала 1990-х годов.Сейчас трубопроводный газ из России поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".Поставки природного газа в Словакию начались в 1967 году в рамках поставок из СССР в Чехословакию. Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231209/rf-1914805728.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915814688.html
венгрия
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915821051_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_ce6f21ac01e8360743e058d06d053694.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, владимир путин, словакия, россия, итоги года с владимиром путиным
Венгрия, Владимир Путин, Словакия, Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
У России нет цели наказывать Венгрию или Словакию, заявил Путин

Путин: Венгрия и Словакия исправно платят деньги за газ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия продолжает поставки газа в Европу, потому что "Газпром" надежный партнер и всегда исполняет свои обязательства, и у России нет цели наказывать, например, Венгрию или Словакию, они исправно платят деньги за ее газ, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
"Почему мы поставляем в Европу? Газпром" - надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет... Зачем нам Венгрию наказывать или Словакию, у нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят. Причем деньги приличные", - сказал Путин, комментируя вопрос, зачем Россия продолжает поставлять газ в Европу, в том числе через территорию Украины, и не проще ли совсем развернуться на дружественных партнеров, в Азию, и уделить внимание газификации регионов.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
9 декабря, 15:13
"Мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать, в общем, не собираемся. Что касается "поворота на восток". Он произошёл, как я уже много раз говорил, не в связи с тем, что у нас обострилась ситуация на украинском направлении. Нет. Мы же давно начали это делать", - прокомментировал Путин ситуацию с поставками газа из России.
"Газопровод "Сила Сибири" же построен не в связи с Украиной, он раньше начал строиться. Почему? А потому что мы видим тенденции развития мировой экономики, создаются новые центры экономического роста", - добавил он.
Многие страны Европы в прошлом году лишились - частично или полностью - газа от крупнейшего поставщика в лице "Газпрома". В результате экспорт газа компании в дальнее зарубежье по итогам того года снизился в 1,8 раза - до 100,9 миллиарда кубометров по сравнению с 185,1 миллиарда кубометров по итогам 2021 года. Объём поставок стал самым низким с начала 1990-х годов.
Сейчас трубопроводный газ из России поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".
Поставки природного газа в Словакию начались в 1967 году в рамках поставок из СССР в Чехословакию. Сотрудничество в области поставок природного газа в Венгрию началось в 1975 году.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин: если у Молдавии есть деньги, пусть покупает дорогие энергоносители
Вчера, 15:24
 
ВенгрияВладимир ПутинСловакияРоссияИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала