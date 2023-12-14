https://ria.ru/20231214/putin-1915824492.html
Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск
Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск
Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск, отметив, что город выглядит скромно, но чисто и аккуратно, что говорит об уровне... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:51
2023-12-14T15:51
2023-12-14T15:52
луганск
россия
владимир путин
общество
итоги года с владимиром путиным
луганская народная республика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск, отметив, что город выглядит скромно, но чисто и аккуратно, что говорит об уровне общей культуры людей. "Спасибо большое, с удовольствием приеду. Я вот был, правда был так незаметно, но тем не менее по Луганску проехал, посмотрел", - сказал Путин, отвечая на соответствующее приглашение. Он также отметил, что город выглядит довольно скромно, но зато чисто и аккуратно. "Всё выглядит довольно скромно не так, как в Москве, да. Москва - один из лучших мегаполисов мира, это безусловно, сегодня стал. А у вас всё скромно, всё так убрано, чисто, аккуратно. Это говорит об уровне общей культуры людей, которые там живут и работают", - сказал Путин. Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, россия, владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным, луганская народная республика
Луганск, Россия, Владимир Путин, Общество, Итоги года с Владимиром Путиным, Луганская Народная Республика
Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск
Путин сообщил, что тайно побывал в Луганске и с удовольствием приедет еще