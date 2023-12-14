https://ria.ru/20231214/putin-1915824492.html

Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск

Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск, отметив, что город выглядит скромно, но чисто и аккуратно, что говорит об уровне... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:51

2023-12-14T15:51

2023-12-14T15:52

луганск

россия

владимир путин

общество

итоги года с владимиром путиным

луганская народная республика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием приедет в Луганск, отметив, что город выглядит скромно, но чисто и аккуратно, что говорит об уровне общей культуры людей. "Спасибо большое, с удовольствием приеду. Я вот был, правда был так незаметно, но тем не менее по Луганску проехал, посмотрел", - сказал Путин, отвечая на соответствующее приглашение. Он также отметил, что город выглядит довольно скромно, но зато чисто и аккуратно. "Всё выглядит довольно скромно не так, как в Москве, да. Москва - один из лучших мегаполисов мира, это безусловно, сегодня стал. А у вас всё скромно, всё так убрано, чисто, аккуратно. Это говорит об уровне общей культуры людей, которые там живут и работают", - сказал Путин. Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20230326/mariupol-1860734033.html

луганск

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

луганск, россия, владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным, луганская народная республика