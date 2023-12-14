https://ria.ru/20231214/putin-1915823434.html

Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов

Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов - РИА Новости, 14.12.2023

Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов

В вопросе абортов нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:47

2023-12-14T15:47

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В вопросе абортов нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин."Что касается всяких запретов. Я сейчас вспомнил запрет в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело: это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений. Здесь, в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к проблеме абортов в ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией."Разумеется, мне известная позиция церкви. Другой позиции у церкви и быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека. В то же время я сейчас упомянул печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду", - добавил президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин об абортах Путин, комментируя вопрос абортов, призвал думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми. И отметил заинтересованность государства в том, чтобы женщины сохраняли жизнь ребенка. 2023-12-14T15:47 true PT1M32S

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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество, россия