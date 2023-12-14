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Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов - РИА Новости, 14.12.2023
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15:47 14.12.2023 (обновлено: 16:14 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915823434.html
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов - РИА Новости, 14.12.2023
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов
В вопросе абортов нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:47
2023-12-14T16:14
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В вопросе абортов нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин."Что касается всяких запретов. Я сейчас вспомнил запрет в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело: это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений. Здесь, в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к проблеме абортов в ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией."Разумеется, мне известная позиция церкви. Другой позиции у церкви и быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека. В то же время я сейчас упомянул печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду", - добавил президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Путин об абортах
Путин, комментируя вопрос абортов, призвал думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми. И отметил заинтересованность государства в том, чтобы женщины сохраняли жизнь ребенка.
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итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество, россия
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов

Путин: в вопросе абортов нужно действовать аккуратно

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В вопросе абортов нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается всяких запретов. Я сейчас вспомнил запрет в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело: это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений. Здесь, в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к проблеме абортов в ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.
"Разумеется, мне известная позиция церкви. Другой позиции у церкви и быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека. В то же время я сейчас упомянул печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду", - добавил президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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