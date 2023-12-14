https://ria.ru/20231214/putin-1915823434.html
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов - РИА Новости, 14.12.2023
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов
В вопросе абортов нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:47
2023-12-14T15:47
2023-12-14T16:14
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915832256_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84450f34337ba35653737cf8895a0023.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В вопросе абортов нужно действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин."Что касается всяких запретов. Я сейчас вспомнил запрет в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело: это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений. Здесь, в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к проблеме абортов в ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией."Разумеется, мне известная позиция церкви. Другой позиции у церкви и быть не может, потому что она борется за жизнь каждого человека. В то же время я сейчас упомянул печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду", - добавил президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915832256_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b2613afdafd4f30d358ed2f8f4780f3.jpg
Путин об абортах
Путин, комментируя вопрос абортов, призвал думать над тем, как дальше работать по поддержке семей с детьми. И отметил заинтересованность государства в том, чтобы женщины сохраняли жизнь ребенка.
2023-12-14T15:47
true
PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, владимир путин, общество, россия
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин призвал действовать аккуратно в вопросе абортов
Путин: в вопросе абортов нужно действовать аккуратно