https://ria.ru/20231214/putin-1915821918.html

Путин назвал результаты в АПК хорошими

Путин назвал результаты в АПК хорошими - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал результаты в АПК хорошими

Результаты российского агропромышленного комплекса (АПК) в целом хорошие, они обеспечены в том числе полной отдачей селян труду, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:43

2023-12-14T15:43

2023-12-14T16:29

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Результаты российского агропромышленного комплекса (АПК) в целом хорошие, они обеспечены в том числе полной отдачей селян труду, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года."У Минсельхоза много программ по поддержке сельского хозяйства, и большие деньги государство выделяет. Но, конечно, без активного такого, с полной отдачей труда селян ничего бы не было. А результаты в целом хорошие", - сказал он.Говоря о небольших фермерских хозяйствах, глава государства отметил, что из всего объёма помощи, которая выделяется государством на поддержку сельхозотрасли, 40% идет на поддержку фермерства."Правда, и фермеры все больше и больше, сейчас не соврать бы, но, по-моему, 15% они обеспечивают в общем объеме сельхозпродукции на внутреннем рынке. Это много. Первое. И второе - их продукция разнообразит наш внутренний рынок сельхозпродукции. Хочу обратиться ко всем тем, кто работает на селе и в крупных предприятиях, в подсобных хозяйствах, фермерам. Хочу вас поблагодарить за результаты работы этого года", - отметил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231213/natsproekt-1915619242.html

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владимир путин, итоги года с владимиром путиным