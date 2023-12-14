https://ria.ru/20231214/putin-1915821918.html
Путин назвал результаты в АПК хорошими
Путин назвал результаты в АПК хорошими - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал результаты в АПК хорошими
Результаты российского агропромышленного комплекса (АПК) в целом хорошие, они обеспечены в том числе полной отдачей селян труду, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:43
2023-12-14T15:43
2023-12-14T16:29
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Результаты российского агропромышленного комплекса (АПК) в целом хорошие, они обеспечены в том числе полной отдачей селян труду, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года."У Минсельхоза много программ по поддержке сельского хозяйства, и большие деньги государство выделяет. Но, конечно, без активного такого, с полной отдачей труда селян ничего бы не было. А результаты в целом хорошие", - сказал он.Говоря о небольших фермерских хозяйствах, глава государства отметил, что из всего объёма помощи, которая выделяется государством на поддержку сельхозотрасли, 40% идет на поддержку фермерства."Правда, и фермеры все больше и больше, сейчас не соврать бы, но, по-моему, 15% они обеспечивают в общем объеме сельхозпродукции на внутреннем рынке. Это много. Первое. И второе - их продукция разнообразит наш внутренний рынок сельхозпродукции. Хочу обратиться ко всем тем, кто работает на селе и в крупных предприятиях, в подсобных хозяйствах, фермерам. Хочу вас поблагодарить за результаты работы этого года", - отметил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал результаты в АПК хорошими
Путин: результаты в российском агропромышленном комплексе в целом хорошие
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Результаты российского агропромышленного комплекса (АПК) в целом хорошие, они обеспечены в том числе полной отдачей селян труду, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
"У Минсельхоза много программ по поддержке сельского хозяйства, и большие деньги государство выделяет. Но, конечно, без активного такого, с полной отдачей труда селян ничего бы не было. А результаты в целом хорошие", - сказал он.
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Говоря о небольших фермерских хозяйствах, глава государства отметил, что из всего объёма помощи, которая выделяется государством на поддержку сельхозотрасли, 40% идет на поддержку фермерства.
"Правда, и фермеры все больше и больше, сейчас не соврать бы, но, по-моему, 15% они обеспечивают в общем объеме сельхозпродукции на внутреннем рынке. Это много. Первое. И второе - их продукция разнообразит наш внутренний рынок сельхозпродукции. Хочу обратиться ко всем тем, кто работает на селе и в крупных предприятиях, в подсобных хозяйствах, фермерам. Хочу вас поблагодарить за результаты работы этого года", - отметил Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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