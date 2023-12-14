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Путин о СВО: победа будет за Россией
Путин о СВО: победа будет за Россией - РИА Новости, 14.12.2023
Путин о СВО: победа будет за Россией
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:37
2023-12-14T15:37
2023-12-14T15:48
специальная военная операция на украине
итоги года с владимиром путиным
политика
россия
донбасс
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами"."О характере тех, кто на Донбассе , в том числе в Луганской Народной Республике проживает, уже говорить не надо. Столько лет боролись, не сдавались и побеждают, и, уверен, победа будет за нами общая", - сказал Путин, подводя итоги года.Он также поблагодарил всех, кто проживает на Донбассе и пожелал всяческих успехов.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин о СВО: победа будет за Россией
Путин о СВО: победа будет за Россией