https://ria.ru/20231214/putin-1915819565.html

Путин о СВО: победа будет за Россией

Путин о СВО: победа будет за Россией - РИА Новости, 14.12.2023

Путин о СВО: победа будет за Россией

Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами". РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:37

2023-12-14T15:37

2023-12-14T15:48

специальная военная операция на украине

итоги года с владимиром путиным

политика

россия

донбасс

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявил, что "победа будет за нами"."О характере тех, кто на Донбассе , в том числе в Луганской Народной Республике проживает, уже говорить не надо. Столько лет боролись, не сдавались и побеждают, и, уверен, победа будет за нами общая", - сказал Путин, подводя итоги года.Он также поблагодарил всех, кто проживает на Донбассе и пожелал всяческих успехов.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

россия

донбасс

луганская народная республика

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2023

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итоги года с владимиром путиным, политика, россия, донбасс, луганская народная республика, владимир путин