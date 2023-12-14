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Путин призвал блогеров соблюдать мораль и нравственность в деятельности - РИА Новости, 14.12.2023
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15:13 14.12.2023 (обновлено: 15:26 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915810803.html
Путин призвал блогеров соблюдать мораль и нравственность в деятельности
Путин призвал блогеров соблюдать мораль и нравственность в деятельности - РИА Новости, 14.12.2023
Путин призвал блогеров соблюдать мораль и нравственность в деятельности
Ответственность на блогерах колоссальная, им в своей деятельности нужно исходить из самоограничения, соблюдать мораль и нравственность, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:13
2023-12-14T15:26
итоги года с владимиром путиным
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ответственность на блогерах колоссальная, им в своей деятельности нужно исходить из самоограничения, соблюдать мораль и нравственность, заявил президент России Владимир Путин."Мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере (блогинга - ред.) работают, колоссальная. Именно потому, что нет такого контроля со стороны государства, но надо исходить из корпоративной этики и самоограничения... Это касается морали, нравственности, безопасности детей", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин
Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Владимир Путин
Путин призвал блогеров соблюдать мораль и нравственность в деятельности

Путин: блогерам надо соблюдать мораль и нравственность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ответственность на блогерах колоссальная, им в своей деятельности нужно исходить из самоограничения, соблюдать мораль и нравственность, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере (блогинга - ред.) работают, колоссальная. Именно потому, что нет такого контроля со стороны государства, но надо исходить из корпоративной этики и самоограничения... Это касается морали, нравственности, безопасности детей", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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