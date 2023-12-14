https://ria.ru/20231214/putin-1915810803.html

Путин призвал блогеров соблюдать мораль и нравственность в деятельности

Путин призвал блогеров соблюдать мораль и нравственность в деятельности - РИА Новости, 14.12.2023

Путин призвал блогеров соблюдать мораль и нравственность в деятельности

Ответственность на блогерах колоссальная, им в своей деятельности нужно исходить из самоограничения, соблюдать мораль и нравственность, заявил президент России... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:13

2023-12-14T15:13

2023-12-14T15:26

итоги года с владимиром путиным

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ответственность на блогерах колоссальная, им в своей деятельности нужно исходить из самоограничения, соблюдать мораль и нравственность, заявил президент России Владимир Путин."Мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере (блогинга - ред.) работают, колоссальная. Именно потому, что нет такого контроля со стороны государства, но надо исходить из корпоративной этики и самоограничения... Это касается морали, нравственности, безопасности детей", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915814851.html

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итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин