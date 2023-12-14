https://ria.ru/20231214/putin-1915808453.html
Путин оценил состояние российского автопрома
Путин оценил состояние российского автопрома - РИА Новости, 14.12.2023
Путин оценил состояние российского автопрома
Российский автопром не рухнул, а те, кто думал иначе, разочарованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:07
2023-12-14T15:07
2023-12-14T15:21
итоги года с владимиром путиным
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский автопром не рухнул, а те, кто думал иначе, разочарованы, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что бы хотел подчеркнуть, вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы, ничего не рухнуло", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861558843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, экономика, владимир путин, россия
Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил состояние российского автопрома
Путин: те, кто думал, что российский автопром рухнет, разочаровались
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский автопром не рухнул, а те, кто думал иначе, разочарованы, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, что бы хотел подчеркнуть, вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы, ничего не рухнуло", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.
Путин призвал восстанавливать автопром и лесопромышленный комплекс