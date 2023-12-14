https://ria.ru/20231214/putin-1915808453.html

Путин оценил состояние российского автопрома

Путин оценил состояние российского автопрома - РИА Новости, 14.12.2023

Путин оценил состояние российского автопрома

Российский автопром не рухнул, а те, кто думал иначе, разочарованы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T15:07

2023-12-14T15:07

2023-12-14T15:21

итоги года с владимиром путиным

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский автопром не рухнул, а те, кто думал иначе, разочарованы, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что бы хотел подчеркнуть, вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы, ничего не рухнуло", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция президента России в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861558843.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

итоги года с владимиром путиным, экономика, владимир путин, россия