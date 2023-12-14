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Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12
Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 - РИА Новости, 14.12.2023
Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12
Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 "Москва-Казань". РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T15:00
2023-12-14T15:00
2023-12-14T15:20
общество
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 "Москва-Казань"."Откуда такая цифра шесть тысяч (рублей за проезд по трассе – ред.) "Москва-Казань"?... Может быть не на каждом участке будет одинаковая стоимость, потому что я знаю, что цифра должна быть, ну, не четыре, четыре с половиной тысячи. Я проверю. Но мне кажется, что это просто такая прямая арифметика здесь не очень может быть работает, но я проверю", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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общество, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12
Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва-Казань