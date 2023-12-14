https://ria.ru/20231214/putin-1915801945.html
Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год
Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год - РИА Новости, 14.12.2023
Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год
Действие плоских тарифов на авиабилеты для перелетов на Дальний Восток России будет продлено на 2024 год, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:49
2023-12-14T14:49
2023-12-14T16:09
итоги года с владимиром путиным
дальний восток
владимир путин
экономика
аэрофлот
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Действие плоских тарифов на авиабилеты для перелетов на Дальний Восток России будет продлено на 2024 год, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается плоских тарифов... Во-первых, я хочу сказать, что они будут продлены", - сказал президент, подводя итоги года.Он добавил, что продление обычно происходит "в конце года, после моих консультаций с "Аэрофлотом" прежде всего, с другими компаниями, с министерством транспорта".Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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"Заводите детей". Путин о льготных тарифах на авиаперевозки
"Заводите детей". Путин о льготных тарифах на авиаперевозки
2023-12-14T14:49
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итоги года с владимиром путиным, дальний восток, владимир путин, экономика, аэрофлот, россия
Итоги года с Владимиром Путиным, Дальний Восток, Владимир Путин, Экономика, Аэрофлот, Россия
Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год
Путин: плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год