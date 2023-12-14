https://ria.ru/20231214/putin-1915797598.html
Путин назвал причину роста исламофобии и национализма в мире
Путин назвал причину роста исламофобии и национализма в мире - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал причину роста исламофобии и национализма в мире
Рост исламофобии, проявления национализма в мире - результат политики определенных элит, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:39
2023-12-14T14:39
2023-12-14T15:15
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рост исламофобии, проявления национализма в мире - результат политики определенных элит, заявил президент России Владимир Путин."Тенденция к росту (исламофобии - ред.) есть. Знаете, с чем это связано, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Смотрите, что в Газе происходит. Во всем исламском мире определенная реакция и рост... количества думающих радикально людей. Этот рост очевиден, количество этих людей возрастает. Ничего здесь хорошего нет, все-таки это результат политики определенных элит и отсутствие в течение десятилетий справедливого решения палестинской проблемы", - сказал Путин, подводя итоги года.По его словам, согласно исследованиям, 96% россиян считают межконфессиональное и межнациональное согласие в нашей стране "огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света". "Так оно и есть. Это происходит прежде всего потому, что мы <…> обращаемся к традиционным ценностям. А традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий. <…> Но все-таки не последнюю роль играет и то, что мы проводим взвешенную и политику и внутри (страны – ред.), и на международной арене... И мне думается, что все-таки люди это оценивают", - заключил президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал причину роста исламофобии и национализма в мире
Путин: рост проявления исламофобии в мире - результат политики определенных элит
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Рост исламофобии, проявления национализма в мире - результат политики определенных элит, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Тенденция к росту (исламофобии - ред.) есть. Знаете, с чем это связано, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Смотрите, что в Газе происходит. Во всем исламском мире определенная реакция и рост... количества думающих радикально людей. Этот рост очевиден, количество этих людей возрастает. Ничего здесь хорошего нет, все-таки это результат политики определенных элит и отсутствие в течение десятилетий справедливого решения палестинской проблемы", - сказал Путин, подводя итоги года.
По его словам, согласно исследованиям, 96% россиян считают межконфессиональное и межнациональное согласие в нашей стране "огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света". "Так оно и есть. Это происходит прежде всего потому, что мы <…> обращаемся к традиционным ценностям. А традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий. <…> Но все-таки не последнюю роль играет и то, что мы проводим взвешенную и политику и внутри (страны – ред.), и на международной арене... И мне думается, что все-таки люди это оценивают", - заключил президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин рассказал, что блогосфера в России максимально демократизирована