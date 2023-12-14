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Путин: российские производители заместят ушедшие с рынка фармпрепараты - РИА Новости, 14.12.2023
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14:37 14.12.2023 (обновлено: 14:48 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915796203.html
Путин: российские производители заместят ушедшие с рынка фармпрепараты
Путин: российские производители заместят ушедшие с рынка фармпрепараты - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: российские производители заместят ушедшие с рынка фармпрепараты
Президент России Владимир Путин заявил, что производители заверили его, что полностью заменят ушедшие с российского рынка фармпрепараты. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:37
2023-12-14T14:48
экономика
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что производители заверили его, что полностью заменят ушедшие с российского рынка фармпрепараты."Создана специальная комиссия по импортозамещению, она работает и заверяет меня в том, что они понимают, что происходит, делают и сделают в итоге все, чтобы обеспечить интересы людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах. Что касается замены, да, бывает и так, что что-то не подходит, надо искать, промышленность должна работать и врачи должны над этим работать", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией."Часто ведь бывает психологически, что человек привык к определенному лекарству, но это важно, даже психология очень важна, человек верит в это лекарство или не верит. Я это понимаю. Но и по импорту будем закупать и будем сами производить, объем нарастает", - добавил глава государства. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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экономика, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия
Экономика, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
Путин: российские производители заместят ушедшие с рынка фармпрепараты

Путин: российские производители заместят ушедшие с рынка фармпрепараты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что производители заверили его, что полностью заменят ушедшие с российского рынка фармпрепараты.
«
"Создана специальная комиссия по импортозамещению, она работает и заверяет меня в том, что они понимают, что происходит, делают и сделают в итоге все, чтобы обеспечить интересы людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах. Что касается замены, да, бывает и так, что что-то не подходит, надо искать, промышленность должна работать и врачи должны над этим работать", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
"Часто ведь бывает психологически, что человек привык к определенному лекарству, но это важно, даже психология очень важна, человек верит в это лекарство или не верит. Я это понимаю. Но и по импорту будем закупать и будем сами производить, объем нарастает", - добавил глава государства.
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Фармацевт сканирует лекарства - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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6 декабря, 21:08
 
ЭкономикаВладимир ПутинИтоги года с Владимиром ПутинымРоссия
 
 
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