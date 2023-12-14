https://ria.ru/20231214/putin-1915792541.html

Путин: Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году

Путин: Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году - РИА Новости, 14.12.2023

Путин: Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году

Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:28

2023-12-14T14:28

2023-12-14T14:49

владимир путин

россия

экономика

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915776755_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_5451d2f4e3fa40102cbd8a8d4e0617bd.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин."Мы планируем произвести свыше тысячи своих собственных самолетов к 2030 году", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Путин отметил, что Россия планирует произвести самолеты "МС-21, переоборудовать имеющиеся воздушные суды отечественными двигателями"."Нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35 с мощной тягой. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте", - указал президентИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/samoletostroenie-1915790851.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным