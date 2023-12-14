Путин: Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году
Путин заявил, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.
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"Мы планируем произвести свыше тысячи своих собственных самолетов к 2030 году", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин отметил, что Россия планирует произвести самолеты "МС-21, переоборудовать имеющиеся воздушные суды отечественными двигателями".
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"Нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35 с мощной тягой. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте", - указал президент