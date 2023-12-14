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Путин: Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году - РИА Новости, 14.12.2023
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14:28 14.12.2023 (обновлено: 14:49 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915792541.html
Путин: Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году
Путин: Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году
Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:28
2023-12-14T14:49
владимир путин
россия
экономика
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин."Мы планируем произвести свыше тысячи своих собственных самолетов к 2030 году", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Путин отметил, что Россия планирует произвести самолеты "МС-21, переоборудовать имеющиеся воздушные суды отечественными двигателями"."Нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35 с мощной тягой. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте", - указал президентИтоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, россия, экономика, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Россия, Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин: Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году

Путин заявил, что Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы планируем произвести свыше тысячи своих собственных самолетов к 2030 году", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин отметил, что Россия планирует произвести самолеты "МС-21, переоборудовать имеющиеся воздушные суды отечественными двигателями".
«
"Нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35 с мощной тягой. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте", - указал президент
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Путин: россиянам будет, на чем летать - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал о возможностях для отечественного самолетостроения
Вчера, 14:23
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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