Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, чему будет посвящено председательство России в БРИКС - РИА Новости, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 14.12.2023 (обновлено: 14:42 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915791377.html
Путин рассказал, чему будет посвящено председательство России в БРИКС
Путин рассказал, чему будет посвящено председательство России в БРИКС - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал, чему будет посвящено председательство России в БРИКС
Работа России в качестве председателя блока БРИКС в 2024 году будет посвящена справедливому миропорядку, заинтересованность стран в котором покажет саммит БРИКС РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:24
2023-12-14T14:42
россия
владимир путин
брикс
итоги года с владимиром путиным
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915783030_0:337:3041:2047_1920x0_80_0_0_f378a341ae532c2d84348c098022a63e.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Работа России в качестве председателя блока БРИКС в 2024 году будет посвящена справедливому миропорядку, заинтересованность стран в котором покажет саммит БРИКС в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.Подводя итоги года, президент рассказал: ожидающийся в 2024 году саммит БРИКС в Казани покажет, что в мире достаточно много стран, не желающих жить в рамках "порядка, основанного на правилах" - они предпочитают руководствоваться своими интересами и интересами партнеров, создавать условия совместного и эффективного развития."Этому будет посвящена и работа России как председателя БРИКС в следующем году", - сказал Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20231214/briks-1915676713.html
https://ria.ru/20231210/briks-1914929259.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915783030_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6c30495d1c17c092e1f4503c6be0560c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, брикс, итоги года с владимиром путиным, казань
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Итоги года с Владимиром Путиным, Казань
Путин рассказал, чему будет посвящено председательство России в БРИКС

Путин: работа России в БРИКС будет посвящена справедливому миропорядку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Работа России в качестве председателя блока БРИКС в 2024 году будет посвящена справедливому миропорядку, заинтересованность стран в котором покажет саммит БРИКС в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.
Подводя итоги года, президент рассказал: ожидающийся в 2024 году саммит БРИКС в Казани покажет, что в мире достаточно много стран, не желающих жить в рамках "порядка, основанного на правилах" - они предпочитают руководствоваться своими интересами и интересами партнеров, создавать условия совместного и эффективного развития.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Россия предложила обсудить внедрение ИИ на Деловом совете БРИКС
Вчера, 07:11
"Этому будет посвящена и работа России как председателя БРИКС в следующем году", - сказал Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Число стран в БРИКС может вырасти до 25, считает эксперт
10 декабря, 15:43
 
РоссияВладимир ПутинБРИКСИтоги года с Владимиром ПутинымКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала