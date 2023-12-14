https://ria.ru/20231214/putin-1915791377.html

Путин рассказал, чему будет посвящено председательство России в БРИКС

Путин рассказал, чему будет посвящено председательство России в БРИКС - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал, чему будет посвящено председательство России в БРИКС

Работа России в качестве председателя блока БРИКС в 2024 году будет посвящена справедливому миропорядку, заинтересованность стран в котором покажет саммит БРИКС РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:24

2023-12-14T14:24

2023-12-14T14:42

россия

владимир путин

брикс

итоги года с владимиром путиным

казань

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Работа России в качестве председателя блока БРИКС в 2024 году будет посвящена справедливому миропорядку, заинтересованность стран в котором покажет саммит БРИКС в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин.Подводя итоги года, президент рассказал: ожидающийся в 2024 году саммит БРИКС в Казани покажет, что в мире достаточно много стран, не желающих жить в рамках "порядка, основанного на правилах" - они предпочитают руководствоваться своими интересами и интересами партнеров, создавать условия совместного и эффективного развития."Этому будет посвящена и работа России как председателя БРИКС в следующем году", - сказал Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, брикс, итоги года с владимиром путиным, казань