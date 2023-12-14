https://ria.ru/20231214/putin-1915790298.html

Путин рассказал о своем опыте игры в шахматы

Путин рассказал о своем опыте игры в шахматы - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о своем опыте игры в шахматы

Президент России Владимир Путин на личном примере игры в шахматы рассказал, что нужно постоянно работать над собой. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:22

2023-12-14T14:22

2023-12-14T14:25

россия

владимир путин

общество

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на личном примере игры в шахматы рассказал, что нужно постоянно работать над собой. "По поводу шахмат. Я с одним молодым человеком, я у него спросил: сыграем в шахматы? Он говорит: давай. Я спрашиваю: как думаешь, я выиграю? Он на меня посмотрел так, снизу-вверх, и говорит: вряд ли. Это говорит о чем? О том, что нужно постоянно работать над собой. Я постараюсь это делать", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин рассказал, как пытался сыграть в шахматы с одним молодым человеком Путин рассказал, как пытался сыграть в шахматы с одним молодым человеком 2023-12-14T14:22 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным