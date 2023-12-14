https://ria.ru/20231214/putin-1915790298.html
Путин рассказал о своем опыте игры в шахматы
Путин рассказал о своем опыте игры в шахматы - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о своем опыте игры в шахматы
Президент России Владимир Путин на личном примере игры в шахматы рассказал, что нужно постоянно работать над собой. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:22
2023-12-14T14:22
2023-12-14T14:25
россия
владимир путин
общество
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на личном примере игры в шахматы рассказал, что нужно постоянно работать над собой. "По поводу шахмат. Я с одним молодым человеком, я у него спросил: сыграем в шахматы? Он говорит: давай. Я спрашиваю: как думаешь, я выиграю? Он на меня посмотрел так, снизу-вверх, и говорит: вряд ли. Это говорит о чем? О том, что нужно постоянно работать над собой. Я постараюсь это делать", - сказал Путин, подводя итоги года. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин рассказал, как пытался сыграть в шахматы с одним молодым человеком
Путин рассказал, как пытался сыграть в шахматы с одним молодым человеком
2023-12-14T14:22
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Общество, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин рассказал о своем опыте игры в шахматы
Путин на личном примере рассказал, что нужно всегда работать над собой