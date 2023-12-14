https://ria.ru/20231214/putin-1915786199.html

Путин рассказал о работе по восстановлению прав участников боевых действий

Путин рассказал о работе по восстановлению прав участников боевых действий - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о работе по восстановлению прав участников боевых действий

Работа по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий будет продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин в программе "Итоги года с... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:15

2023-12-14T14:15

2023-12-14T14:15

россия

владимир путин

общество

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Работа по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий будет продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин в программе "Итоги года с Владимиром Путиным". "По этому пути мы уже пошли и будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Здесь сомнений у вас не должно быть никаких. Если что-то пока еще не доделано, уверен, мы доведем эту работу до конца", - сказал Путин, подводя итоги года. Президент также сказал, отвечая на вопрос военнослужащей, что если есть какие-то сложности в получении льгот, то нужно об этом сообщить, в ситуации разберутся. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/chvk-1915767200.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным