https://ria.ru/20231214/putin-1915786199.html
Путин рассказал о работе по восстановлению прав участников боевых действий
Путин рассказал о работе по восстановлению прав участников боевых действий - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о работе по восстановлению прав участников боевых действий
Работа по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий будет продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин в программе "Итоги года с... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:15
2023-12-14T14:15
2023-12-14T14:15
россия
владимир путин
общество
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Работа по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий будет продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин в программе "Итоги года с Владимиром Путиным". "По этому пути мы уже пошли и будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Здесь сомнений у вас не должно быть никаких. Если что-то пока еще не доделано, уверен, мы доведем эту работу до конца", - сказал Путин, подводя итоги года. Президент также сказал, отвечая на вопрос военнослужащей, что если есть какие-то сложности в получении льгот, то нужно об этом сообщить, в ситуации разберутся. Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Общество, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин рассказал о работе по восстановлению прав участников боевых действий
Путин: работу по восстановлению прав участников боевых действий продолжат
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Работа по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий будет продолжена, сказал президент РФ Владимир Путин в программе "Итоги года с Владимиром Путиным".
"По этому пути мы уже пошли и будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Здесь сомнений у вас не должно быть никаких. Если что-то пока еще не доделано, уверен, мы доведем эту работу до конца", - сказал Путин, подводя итоги года.
Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК
Президент также сказал, отвечая на вопрос военнослужащей, что если есть какие-то сложности в получении льгот, то нужно об этом сообщить, в ситуации разберутся.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с "прямой линией".
Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК