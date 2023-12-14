https://ria.ru/20231214/putin-1915782786.html

Путин поделился способом справиться со стрессом

Путин поделился способом справиться со стрессом - РИА Новости, 14.12.2023

Путин поделился способом справиться со стрессом

Чувство долга помогает переживать стресс, нужно делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:05

2023-12-14T14:05

2023-12-14T14:22

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чувство долга помогает переживать стресс, нужно делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху, заявил президент РФ Владимир Путин."Стресс и так далее, что помогает переживать... Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимание на всякую шелуху", - сказал Путин, подводя итоги года.Президент отметил, что нужно поддерживать широким свое поле зрения, надо все понимать, анализировать."Нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь, а я уверен", - заключил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/putin-1915790298.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, общество