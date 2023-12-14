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Путин поделился способом справиться со стрессом - РИА Новости, 14.12.2023
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14:05 14.12.2023 (обновлено: 14:22 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915782786.html
Путин поделился способом справиться со стрессом
Путин поделился способом справиться со стрессом - РИА Новости, 14.12.2023
Путин поделился способом справиться со стрессом
Чувство долга помогает переживать стресс, нужно делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:05
2023-12-14T14:22
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чувство долга помогает переживать стресс, нужно делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху, заявил президент РФ Владимир Путин."Стресс и так далее, что помогает переживать... Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимание на всякую шелуху", - сказал Путин, подводя итоги года.Президент отметил, что нужно поддерживать широким свое поле зрения, надо все понимать, анализировать."Нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь, а я уверен", - заключил Путин.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия, общество
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Общество
Путин поделился способом справиться со стрессом

Путин: чувство долга помогает переживать стресс, не обращая внимания на шелуху

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чувство долга помогает переживать стресс, нужно делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Стресс и так далее, что помогает переживать... Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимание на всякую шелуху", - сказал Путин, подводя итоги года.
Президент отметил, что нужно поддерживать широким свое поле зрения, надо все понимать, анализировать.
«
"Нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь, а я уверен", - заключил Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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