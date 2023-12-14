Путин поделился способом справиться со стрессом
Путин: чувство долга помогает переживать стресс, не обращая внимания на шелуху
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чувство долга помогает переживать стресс, нужно делать все для достижения целей, не обращая внимания на шелуху, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Стресс и так далее, что помогает переживать... Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимание на всякую шелуху", - сказал Путин, подводя итоги года.
Президент отметил, что нужно поддерживать широким свое поле зрения, надо все понимать, анализировать.
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"Нужно уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь, а я уверен", - заключил Путин.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.