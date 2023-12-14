https://ria.ru/20231214/putin-1915781927.html

Путин заявил, что у России много сторонников на Западе

Путин заявил, что у России много сторонников на Западе - РИА Новости, 14.12.2023

Путин заявил, что у России много сторонников на Западе

Многие люди на Западе считают, что Россия все делает правильно, у нас огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T14:00

2023-12-14T14:00

2023-12-14T14:14

россия

итоги года с владимиром путиным

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915752972_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_2b902a95fc1878581e5713167e686172.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие люди на Западе считают, что Россия все делает правильно, у нас огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года."Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединенных Штатах, я уже не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы все делаем правильно", - сказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия не боится бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие, и это поддерживается."У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей", - отметил президент. По его словам, их число "увеличивается кратно, в геометрической прогрессии растет".Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231210/rf-1914942049.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, итоги года с владимиром путиным