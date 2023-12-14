https://ria.ru/20231214/putin-1915781927.html
Путин заявил, что у России много сторонников на Западе
Путин заявил, что у России много сторонников на Западе - РИА Новости, 14.12.2023
Путин заявил, что у России много сторонников на Западе
Многие люди на Западе считают, что Россия все делает правильно, у нас огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей, заявил президент РФ... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T14:00
2023-12-14T14:00
2023-12-14T14:14
россия
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие люди на Западе считают, что Россия все делает правильно, у нас огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года."Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединенных Штатах, я уже не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы все делаем правильно", - сказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия не боится бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие, и это поддерживается."У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей", - отметил президент. По его словам, их число "увеличивается кратно, в геометрической прогрессии растет".Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, итоги года с владимиром путиным
Россия, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин заявил, что у России много сторонников на Западе
Путин: многие люди на Западе считают, что Россия все делает правильно
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие люди на Западе считают, что Россия все делает правильно, у нас огромное количество сторонников по защите традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.
"Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы
и в Соединенных Штатах, я уже не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы все делаем правильно", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия не боится бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие, и это поддерживается.
"У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей", - отметил президент. По его словам, их число "увеличивается кратно, в геометрической прогрессии растет".
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
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