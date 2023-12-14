https://ria.ru/20231214/putin-1915780730.html
Путин поручил оценить соразмерность наказания за экономические преступления
Путин поручил оценить соразмерность наказания за экономические преступления - РИА Новости, 14.12.2023
Путин поручил оценить соразмерность наказания за экономические преступления
Президент Владимир Путин сообщил, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:58
2023-12-14T13:58
2023-12-14T15:53
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления."В этом ведь тоже что-то есть, в этом стабильность правовой системы. Значит, понимание в обществе того, что чего стоит и как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно вот упереться в это и ничего не менять. Ну, я с вами согласен и попрошу законодателей, Государственную думу еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать", — сказал он.Глава государства также отметил, комментируя приговор журналистке Александре Баязитовой, что у него тоже возникает вопрос, нужны ли значительные сроки за экономические статьи. При этом он указал, что осужденная поступила "плохо".В ноябре Басманный суд Москвы приговорил к пяти и четырем с половиной годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на их невиновности. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка, Инна Чурилова, пошла на сделку со следствием и дала показания. Дело выделили в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231204/bayazitova-1913769083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин поручил оценить соразмерность наказания за экономические преступления
Путин поручил оценить соразмерность наказания за экономические преступления
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления.
"В этом ведь тоже что-то есть, в этом стабильность правовой системы. Значит, понимание в обществе того, что чего стоит и как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно вот упереться в это и ничего не менять. Ну, я с вами согласен и попрошу законодателей, Государственную думу еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать", — сказал он.
Глава государства также отметил, комментируя приговор журналистке Александре Баязитовой, что у него тоже возникает вопрос, нужны ли значительные сроки за экономические статьи. При этом он указал, что осужденная поступила "плохо".
В ноябре Басманный суд Москвы приговорил к пяти и четырем с половиной годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора.
Процесс проходил в закрытом режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на их невиновности. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка, Инна Чурилова, пошла на сделку со следствием и дала показания. Дело выделили в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.
Член СПЧ на встрече с Путиным подняла тему срока журналистке Баязитовой