https://ria.ru/20231214/putin-1915780730.html

Путин поручил оценить соразмерность наказания за экономические преступления

Путин поручил оценить соразмерность наказания за экономические преступления - РИА Новости, 14.12.2023

Путин поручил оценить соразмерность наказания за экономические преступления

Президент Владимир Путин сообщил, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:58

2023-12-14T13:58

2023-12-14T15:53

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин сообщил, что поручит законодателям оценить строгость наказаний за экономические преступления."В этом ведь тоже что-то есть, в этом стабильность правовой системы. Значит, понимание в обществе того, что чего стоит и как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно вот упереться в это и ничего не менять. Ну, я с вами согласен и попрошу законодателей, Государственную думу еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать", — сказал он.Глава государства также отметил, комментируя приговор журналистке Александре Баязитовой, что у него тоже возникает вопрос, нужны ли значительные сроки за экономические статьи. При этом он указал, что осужденная поступила "плохо".В ноябре Басманный суд Москвы приговорил к пяти и четырем с половиной годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на их невиновности. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка, Инна Чурилова, пошла на сделку со следствием и дала показания. Дело выделили в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231204/bayazitova-1913769083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия