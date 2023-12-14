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Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль - РИА Новости, 14.12.2023
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13:52 14.12.2023 (обновлено: 14:55 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915777981.html
Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль
Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль
Президент России Владимир Путин, комментируя указ об обязательной продаже валютной выручки и его влияние на курс рубля, заявил, что исходит из того, что эти... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:52
2023-12-14T14:55
итоги года с владимиром путиным
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя указ об обязательной продаже валютной выручки и его влияние на курс рубля, заявил, что исходит из того, что эти меры носят временный характер и все нормализуется.Путин в начале октября подписал указ, возвращающий на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке.Выступая на большой итоговой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, глава государства пояснил, что эта мера была призвана обеспечить контроль в условиях, когда зарубежные страны закрыли информацию о движении средств, которые выручают российские экспортеры."Элементы определенного контроля указ вводит, но я исхожу из того, что все нормализуется, это (указ – ред.) носит временный характер", - сказал Путин, отметив, что указ отчасти повлиял и на курс рубля.Доллар, в начале октябре поднимавшийся выше 100 рублей, после указа резко опустился до 97 рублей и продолжил плавно снижаться. Сегодня доллар торгуется чуть ниже 90 рублей.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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итоги года с владимиром путиным, экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль

Путин: стабилизации курса рубля помог указ о регулировании валютной выручки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя указ об обязательной продаже валютной выручки и его влияние на курс рубля, заявил, что исходит из того, что эти меры носят временный характер и все нормализуется.
Путин в начале октября подписал указ, возвращающий на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
Вчера, 13:47
Выступая на большой итоговой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, глава государства пояснил, что эта мера была призвана обеспечить контроль в условиях, когда зарубежные страны закрыли информацию о движении средств, которые выручают российские экспортеры.
"Элементы определенного контроля указ вводит, но я исхожу из того, что все нормализуется, это (указ – ред.) носит временный характер", - сказал Путин, отметив, что указ отчасти повлиял и на курс рубля.
Доллар, в начале октябре поднимавшийся выше 100 рублей, после указа резко опустился до 97 рублей и продолжил плавно снижаться. Сегодня доллар торгуется чуть ниже 90 рублей.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару
Вчера, 13:44
 
Итоги года с Владимиром ПутинымЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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