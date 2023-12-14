https://ria.ru/20231214/putin-1915777981.html

Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль

Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о влиянии указа о регуляровании валютной выручки на рубль

Президент России Владимир Путин, комментируя указ об обязательной продаже валютной выручки и его влияние на курс рубля, заявил, что исходит из того, что эти... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:52

2023-12-14T13:52

2023-12-14T14:55

итоги года с владимиром путиным

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя указ об обязательной продаже валютной выручки и его влияние на курс рубля, заявил, что исходит из того, что эти меры носят временный характер и все нормализуется.Путин в начале октября подписал указ, возвращающий на 6 месяцев для ряда компаний обязательную репатриацию валютной выручки и ее продажу на российском рынке.Выступая на большой итоговой пресс-конференции, которая в этом году совмещена с прямой линией, глава государства пояснил, что эта мера была призвана обеспечить контроль в условиях, когда зарубежные страны закрыли информацию о движении средств, которые выручают российские экспортеры."Элементы определенного контроля указ вводит, но я исхожу из того, что все нормализуется, это (указ – ред.) носит временный характер", - сказал Путин, отметив, что указ отчасти повлиял и на курс рубля.Доллар, в начале октябре поднимавшийся выше 100 рублей, после указа резко опустился до 97 рублей и продолжил плавно снижаться. Сегодня доллар торгуется чуть ниже 90 рублей.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

итоги года с владимиром путиным, экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)