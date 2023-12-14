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Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ в России - РИА Новости, 14.12.2023
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13:51 14.12.2023 (обновлено: 14:13 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915777737.html
Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ в России
Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ в России - РИА Новости, 14.12.2023
Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ в России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать эффективную и работоспособную структуру по развитию высокоскоростной магистрали в России,... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:51
2023-12-14T14:13
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать эффективную и работоспособную структуру по развитию высокоскоростной магистрали в России, отметив, что власти думают над этим."На сегодняшний день нужно создать эффективную и работоспособную структуру (по развитию ВСМ в России - ред.), которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план. Это все возможно", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.По его словам, правительство РФ, мэрия Москвы, Сбербанк думают над этим и предлагают решения."Авиационные и железнодорожные средства передвижения развиваются. Мы провели высокоскоростную дорогу. Планируется (развитие передвижения по маршрутам - ред.): первый этап - это Москва-Петербург, потом перейти на юг", - добавил глава государства.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, экономика, москва, сбербанк россии
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Экономика, Москва, Сбербанк России
Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ в России

Путин призвал создать эффективную структуру по развитию ВСМ в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать эффективную и работоспособную структуру по развитию высокоскоростной магистрали в России, отметив, что власти думают над этим.
«
"На сегодняшний день нужно создать эффективную и работоспособную структуру (по развитию ВСМ в России - ред.), которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план. Это все возможно", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
По его словам, правительство РФ, мэрия Москвы, Сбербанк думают над этим и предлагают решения.
"Авиационные и железнодорожные средства передвижения развиваются. Мы провели высокоскоростную дорогу. Планируется (развитие передвижения по маршрутам - ред.): первый этап - это Москва-Петербург, потом перейти на юг", - добавил глава государства.
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