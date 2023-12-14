https://ria.ru/20231214/putin-1915776497.html

Путин назвал главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов

Путин назвал главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов

При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и Краснодара, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:50

2023-12-14T13:50

2023-12-14T14:17

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

краснодар

анапа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915775761_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_4c0c65c96dbf097e44f5bb65703f525b.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и Краснодара, заявил президент России Владимир Путин.Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря."Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий - обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя далеко от зоны боевых действий. Такое поручение министерство обороны имеет - постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, и тогда будем действовать. Надо посмотреть еще раз, проанализировать", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915507563.html

россия

краснодар

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, краснодар, анапа