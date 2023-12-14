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Путин назвал главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов - РИА Новости, 14.12.2023
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13:50 14.12.2023 (обновлено: 14:17 14.12.2023)
https://ria.ru/20231214/putin-1915776497.html
Путин назвал главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов
Путин назвал главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов
При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и Краснодара, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:50
2023-12-14T14:17
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
краснодар
анапа
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и Краснодара, заявил президент России Владимир Путин.Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря."Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий - обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя далеко от зоны боевых действий. Такое поручение министерство обороны имеет - постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, и тогда будем действовать. Надо посмотреть еще раз, проанализировать", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным, краснодар, анапа
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Краснодар, Анапа
Путин назвал главный критерий при возобновлении работы закрытых аэропортов

Путин назвал безопасность критерием при возобновлении работы закрытых аэропортов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. При возобновлении работы закрытых аэропортов главный критерий - безопасность пассажиров, это касается и Краснодара, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.
«
"Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий - обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя далеко от зоны боевых действий. Такое поручение министерство обороны имеет - постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, и тогда будем действовать. Надо посмотреть еще раз, проанализировать", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Эксперты прокомментировали возможное открытие аэропорта Краснодара
13 декабря, 14:43
 
РоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром ПутинымКраснодарАнапа
 
 
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