https://ria.ru/20231214/putin-1915775436.html

Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах

Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах

Чем больше Россия использует национальную валюту в расчетах, тем больше это повышает суверенитет и возможности страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:47

2023-12-14T13:47

2023-12-14T14:02

экономика

итоги года с владимиром путиным

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915774431_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_8d25aab2c71019c9e00cc5d2d05100cc.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чем больше Россия использует национальную валюту в расчетах, тем больше это повышает суверенитет и возможности страны, заявил президент России Владимир Путин."Чем больше мы используем национальную валюту в экономических финансовых расчетах, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и возможности", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/dollar-1915774200.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин