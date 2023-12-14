https://ria.ru/20231214/putin-1915775436.html
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
Чем больше Россия использует национальную валюту в расчетах, тем больше это повышает суверенитет и возможности страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:47
2023-12-14T13:47
2023-12-14T14:02
экономика
итоги года с владимиром путиным
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чем больше Россия использует национальную валюту в расчетах, тем больше это повышает суверенитет и возможности страны, заявил президент России Владимир Путин."Чем больше мы используем национальную валюту в экономических финансовых расчетах, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и возможности", - сказал Путин, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20231214/dollar-1915774200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, итоги года с владимиром путиным, россия, владимир путин
Экономика, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о пользе использования нацвалюты в расчетах
Путин: использование нацвалюты в расчетах повышает суверенитет и возможности
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Чем больше Россия использует национальную валюту в расчетах, тем больше это повышает суверенитет и возможности страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Чем больше мы используем национальную валюту в экономических финансовых расчетах, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и возможности", - сказал Путин, подводя итоги года.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин рассказал об опасностях привязки национальной валюты к доллару