https://ria.ru/20231214/putin-1915768549.html
Путин: состоящие в ЧВК участники СВО должны иметь права наравне с военными
Путин: состоящие в ЧВК участники СВО должны иметь права наравне с военными - РИА Новости, 14.12.2023
Путин: состоящие в ЧВК участники СВО должны иметь права наравне с военными
Участники СВО, состоявшие в частной военной компании, должны иметь все права наравне с военнослужащими, если необходимо, изменения нужно внести в законы, заявил РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:31
2023-12-14T13:31
2023-12-14T14:01
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Участники СВО, состоявшие в частной военной компании, должны иметь все права наравне с военнослужащими, если необходимо, изменения нужно внести в законы, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года."Среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, есть и были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за родину, воюя в рамках частной военной компании. Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены, они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий", - сказал он."Министерство обороны это знает, правительство знает. Если нужно, а может, без этого не обойтись, внести изменения в законы. И это будет сделано, мы обязательно этого добьемся, во всяком случае, обещаю к этому стремиться", - добавил президент.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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владимир путин, итоги года с владимиром путиным, россия
Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным, Россия
Путин: состоящие в ЧВК участники СВО должны иметь права наравне с военными
Путин: участники СВО, состоящие в ЧВК, должны иметь все права наравне с военными
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Участники СВО, состоявшие в частной военной компании, должны иметь все права наравне с военнослужащими, если необходимо, изменения нужно внести в законы, заявил президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.
«
"Среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, есть и были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за родину, воюя в рамках частной военной компании. Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены, они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий", - сказал он.
"Министерство обороны это знает, правительство знает. Если нужно, а может, без этого не обойтись, внести изменения в законы. И это будет сделано, мы обязательно этого добьемся, во всяком случае, обещаю к этому стремиться", - добавил президент.
Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК