https://ria.ru/20231214/putin-1915768214.html

Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК

Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК - РИА Новости, 14.12.2023

Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК

Участники ЧВК в спецоперации не заключали контракты с государством, в этом главная проблема в получении статуса ветерана боевых действий, сказал президент... РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:30

2023-12-14T13:30

2023-12-14T15:51

итоги года с владимиром путиным

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Участники ЧВК в спецоперации не заключали контракты с государством, в этом главная проблема в получении статуса ветерана боевых действий, сказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года.Отвечая на вопрос участника СВО, заключившего ранее контракт с ЧВК и не получивший статуса ветерана боевых действий, президент признал, что проблема такая есть, и назвал это "пробелами, которые не должны были быть допущены министерством обороны"."В чем заключается проблема? В том, что формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом. В этом проблема, первое. Второе: контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались - это главная проблема", - сказал президент.Он напомнил, что с государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний."К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными – и это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений", - пояснил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин: "Сейчас очень трудно восстановить даже списочный состав этих военных компаний" "Сейчас очень трудно восстановить даже списочный состав этих военных компаний". Президент назвал главную проблему ЧВК - это отсутствие контрактов с государством. Путин отметил, что в числе его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, среди них есть погибшие. 2023-12-14T13:30 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

итоги года с владимиром путиным, владимир путин, безопасность, россия