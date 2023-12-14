https://ria.ru/20231214/putin-1915768214.html
Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК
Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК - РИА Новости, 14.12.2023
Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК
Участники ЧВК в спецоперации не заключали контракты с государством, в этом главная проблема в получении статуса ветерана боевых действий, сказал президент... РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:30
2023-12-14T13:30
2023-12-14T15:51
итоги года с владимиром путиным
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Участники ЧВК в спецоперации не заключали контракты с государством, в этом главная проблема в получении статуса ветерана боевых действий, сказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года.Отвечая на вопрос участника СВО, заключившего ранее контракт с ЧВК и не получивший статуса ветерана боевых действий, президент признал, что проблема такая есть, и назвал это "пробелами, которые не должны были быть допущены министерством обороны"."В чем заключается проблема? В том, что формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом. В этом проблема, первое. Второе: контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались - это главная проблема", - сказал президент.Он напомнил, что с государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний."К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными – и это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений", - пояснил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Сейчас очень трудно восстановить даже списочный состав этих военных компаний"
"Сейчас очень трудно восстановить даже списочный состав этих военных компаний".
Президент назвал главную проблему ЧВК - это отсутствие контрактов с государством. Путин отметил, что в числе его знакомых есть люди, которые служили в ЧВК, среди них есть погибшие.
2023-12-14T13:30
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, владимир путин, безопасность, россия
Итоги года с Владимиром Путиным, Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин рассказал о проблемах с контрактами участников ЧВК
Путин назвал ситуацию с участниками СВО из ЧВК пробелом со стороны Минобороны
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Участники ЧВК в спецоперации не заключали контракты с государством, в этом главная проблема в получении статуса ветерана боевых действий, сказал президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
Отвечая на вопрос участника СВО, заключившего ранее контракт с ЧВК и не получивший статуса ветерана боевых действий, президент признал, что проблема такая есть, и назвал это "пробелами, которые не должны были быть допущены министерством обороны".
Путин заявил, что среди его знакомых есть служившие в ЧВК
"В чем заключается проблема? В том, что формально и юридически частных военных компаний в России нет, они не предусмотрены законом. В этом проблема, первое. Второе: контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались - это главная проблема", - сказал президент.
Он напомнил, что с государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний.
"К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными – и это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений", - пояснил президент.
Путин назвал проблемой то, что ЧВК в России не предусмотрены законом