https://ria.ru/20231214/putin-1915767095.html
Путин назвал проблемой то, что ЧВК в России не предусмотрены законом
Путин назвал проблемой то, что ЧВК в России не предусмотрены законом - РИА Новости, 14.12.2023
Путин назвал проблемой то, что ЧВК в России не предусмотрены законом
Президент России Владимир Путин заявил, что непредусмотренность частных военных компаний (ЧВК) законом в России - это проблема. РИА Новости, 14.12.2023
2023-12-14T13:28
2023-12-14T13:28
2023-12-14T13:44
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что непредусмотренность частных военных компаний (ЧВК) законом в России - это проблема."В чем заключаются проблема? В том, что формально, юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема", - сказал президент РФ, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным
Путин назвал проблемой то, что ЧВК в России не предусмотрены законом
Путин: частные военные компании в России не предусмотрены законом, это проблема