https://ria.ru/20231214/putin-1915767095.html

Путин назвал проблемой то, что ЧВК в России не предусмотрены законом

Путин назвал проблемой то, что ЧВК в России не предусмотрены законом - РИА Новости, 14.12.2023

Путин назвал проблемой то, что ЧВК в России не предусмотрены законом

Президент России Владимир Путин заявил, что непредусмотренность частных военных компаний (ЧВК) законом в России - это проблема. РИА Новости, 14.12.2023

2023-12-14T13:28

2023-12-14T13:28

2023-12-14T13:44

россия

владимир путин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что непредусмотренность частных военных компаний (ЧВК) законом в России - это проблема."В чем заключаются проблема? В том, что формально, юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема", - сказал президент РФ, подводя итоги года.Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20231214/chvk-1915767200.html

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россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным